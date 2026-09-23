El precio del dólar en México para este miércoles 23 de septiembre de 2026 se ubica en 17.3015 pesos por dólar como tipo de cambio FIX determinado por Banco de México (Banxico) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Para el pago de obligaciones denominadas en dólares, la referencia aplicable es de 17.2203 pesos por unidad.

En operaciones bancarias y de mercado, el dólar se vende alrededor de 17.33 pesos en promedio, aunque la cifra final puede cambiar según el banco, la ciudad, la hora de consulta, el método de pago y el margen aplicado por cada institución.

Tipo de cambio USD a MXN hoy, miércoles 23 de septiembre

El tipo de cambio oficial no debe confundirse con la cotización que aparece en bancos, casas de cambio, tarjetas o plataformas digitales. El FIX es una referencia oficial calculada por Banxico en días hábiles; en cambio, los precios al público incorporan diferenciales de compra y venta, comisiones y costos operativos.

Referencia del dólar Cotización este 23 de septiembre de 2026 Uso principal Tipo de cambio FIX de Banxico 17.3015 MXN por USD Referencia oficial publicada para la jornada Tipo de cambio para obligaciones en USD 17.2203 MXN por USD Pago de obligaciones denominadas en dólares Cotización promedio en mercado 17.33 MXN por USD Referencia informativa de venta promedio Cierre bancario reportado el martes 17.2904 MXN por USD Promedio de transacciones bancarias Cotización de cierre del peso 17.30 MXN por USD Referencia de la jornada previa

El DOF muestra un valor de 17.2203 pesos por dólar dentro de los indicadores correspondientes al 22 de septiembre, mientras que el tipo de cambio FIX aplicable el miércoles fue reportado en 17.3015 pesos por unidad . Por eso, antes de realizar una operación conviene identificar cuál de las dos referencias corresponde a la necesidad específica: una obligación en dólares, una compra de efectivo, una transferencia internacional o una conversión con tarjeta.

¿Por qué el dólar tiene varios precios?

Una persona que busca “precio del dólar hoy” puede encontrar cifras distintas y todas pueden ser correctas, porque corresponden a mercados y usos diferentes. El dólar que publica Banxico no necesariamente será el mismo que un banco ofrece en ventanilla, ni el que aparece al pagar una compra internacional con tarjeta.

La cotización al público suele funcionar mediante un diferencial:

El banco o casa de cambio compra dólares a un precio menor.

La institución vende dólares a un precio mayor.

La diferencia entre ambos valores es el margen cambiario, al que podrían añadirse comisiones o cargos por servicio.

Peso mexicano: qué mueve la cotización

El peso mexicano inició la jornada con presión frente al dólar. La divisa estadounidense se vendía alrededor de 17.33 pesos en promedio , en un contexto marcado por la cautela previa a la decisión de política monetaria de Banxico y la atención de los mercados a las preocupaciones inflacionarias en Estados Unidos.

Durante la sesión anterior, el peso se debilitó 0.32%, mientras el dólar alcanzó previamente un máximo de dos meses en una jornada volátil. Al cierre del martes, Banxico reportó una cotización de 17.2904 pesos por dólar a partir del promedio de transacciones bancarias; otra referencia de cierre se ubicó cerca de 17.30 pesos por divisa estadounidense .

Entre los factores que pueden modificar la paridad USD/MXN durante el día destacan:

Decisiones y expectativas sobre las tasas de interés de Banxico y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Datos de inflación, empleo, actividad económica y consumo de ambos países.

Flujos de inversión hacia mercados emergentes y percepción de riesgo global.

Variaciones del dólar frente a otras monedas internacionales.

Noticias comerciales, fiscales, geopolíticas o corporativas con impacto en México y Estados Unidos.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Para operaciones cotidianas, la mejor práctica es comparar el precio final de compra o venta, no solo el tipo de cambio anunciado. Dos entidades pueden exhibir una cotización similar, pero una podría cobrar comisión, requerir un monto mínimo o aplicar un precio distinto dependiendo de si se trata de efectivo, transferencia o tarjeta.

Si se requiere pagar una obligación formal pactada en dólares, debe verificarse la referencia aplicable para esa operación. El valor para obligaciones en moneda extranjera publicado para este miércoles es de 17.2203 pesos por dólar, mientras que el FIX se sitúa en 17.3015 pesos .

Para viajeros y consumidores, conviene revisar la cotización en la app bancaria antes de retirar efectivo o hacer una compra internacional. En importes elevados, pedir una cotización cerrada —con comisión incluida— permite comparar de forma real el costo entre bancos, fintechs y casas de cambio autorizadas.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses