Un neurólogo de EE. UU. advirtió sobre un rutina común que él nunca pondría en práctica para dormir, ya que podría aumentar el riesgo de sufrir problemas graves de salud. En un video publicado en TikTok, el Dr. Baibing Chen explicó que este hábito puede afectar la audición y, con el tiempo, estar relacionado con un mayor riesgo de demencia.

El Dr. Bing se refiere al uso de las máquinas de ruido blanco, un recurso que se ha vuelto popular para ayudar a bloquear sonidos molestos durante la noche. Este tipo de ruido, que suena como el estático de un televisor o radio, se reproduce desde dispositivos especiales o aplicaciones de celular. Muchos creen que el sonido constante permite al cerebro ignorar ruidos inesperados que podrían interrumpir el descanso.

Sin embargo, el neurólogo aconseja tener mucho cuidado. “No pongo mi máquina de ruido blanco a todo volumen. No todos la usan, pero si lo hacen, lo entiendo. Yo uso una. Probablemente quieran bloquear el ruido del tráfico, los ronquidos de su pareja o el perro lamiéndose a las dos de la mañana”, dijo. Según él, si se utiliza demasiado fuerte, esto puede dañar la audición y, como recordó, la pérdida auditiva es uno de los principales factores de riesgo para la demencia en la vejez.

El especialista recomendó no superar los 50 decibeles y medir el sonido con apps si el dispositivo no tiene regulador. (Foto: @doctor.bing)

Aunque no hay pruebas directas de que estas máquinas causen demencia, sí existen estudios que las asocian con daño auditivo. Por eso, su recomendación es clara: si no puedes dormir sin ruido de fondo, bájale el volumen. Sugirió que el nivel de sonido no supere los 50 decibeles como máximo. Y si el aparato no tiene regulador, propuso usar un Apple Watch o apps como Decibel X para medirlo, lo que, según dijo, “literalmente toma dos segundos”.

El neurólogo también compartió otros dos hábitos que evita durante la noche. Por un lado, no deja luces encendidas. “Sé que a algunos les parece acogedor y que ayuda a llegar al baño sin pisar un Lego. Pero hasta una luz pequeña o azul puede bajar la melatonina, subir el azúcar en la sangre y mantener el cerebro en modo despierto toda la noche”, explicó. Lo mejor, sugirió, es usar luces ámbar con sensor de movimiento que solo se activan cuando alguien pasa.

Una máquina de ruido blanco es un dispositivo que produce un sonido constante y de baja intensidad, diseñado para opacar otros ruidos que puedan distraer o interrumpir el sueño. (Foto referencial: Freepik)

El tercer consejo fue no levantarse de la cama o del inodoro demasiado rápido. “Una de las cosas más comunes que veo en el hospital en medio de la noche es gente que llega a urgencias con hemorragias cerebrales tras desmayarse”, dijo el médico. Según explicó, los movimientos bruscos al levantarse pueden provocar estos accidentes.

A pesar de las advertencias del Dr. Bing, varios usuarios comentaron que no podrían dormir sin ruido blanco o sin una luz encendida. “Tengo que dormir con ruido blanco. Tengo tinnitus”, escribió un seguidor. Otro comentó: “Para mí no hay forma de dormir en total oscuridad”.

Dormir bien es fundamental para la salud física y mental. (Foto: Freepik)

Consejos para mejorar la calidad del sueño

Según el portal especializado MedlinePlus, para disfrutar de un sueño reparador es importante establecer una rutina regular de sueño. Dicho de otra forma: implica acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Además, es recomendable crear un ambiente propicio para el descanso: un cuarto oscuro, tranquilo y a una temperatura agradable.

Evitar comidas pesadas y bebidas con cafeína o alcohol antes de dormir también es esencial para conciliar el sueño más fácilmente. Asimismo, realizar ejercicio regularmente puede mejorar la calidad del sueño, pero es importante evitar actividades físicas intensas justo antes de acostarse.

Crear una rutina relajante antes de dormir, como leer un libro o tomar un baño con agua tibia también puede ayudar a preparar el cuerpo para el descanso. Además, es importante limitar el uso de dispositivos electrónicos con pantallas brillantes antes de acostarse.

