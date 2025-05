Es claro que las cosas que nosotros ingerimos pueden generar un impacto en nuestra salud. Algunas, evidentemente, son capaces de hacernos un mal. En esta nota te voy a mencionar qué alimentos son los que debes evitar debido a su capacidad para dañar el cerebro y aumentar el riesgo de demencia. Presta mucha atención.

Primero que nada te aclaro que la información que se te brindará aquí no sale de mi parte. Es a raíz de las recientes declaraciones del Dr. Ramón Velázquez, un consultor en neurociencia y asesor de investigación en Mind Lab Pro, pionero en salud cerebral que ofrece el primer nootrópico universal del mundo diseñado para mejorar el rendimiento mental, informó The New York Post.

“Lo que comes no solo afecta tu cintura, también moldea el futuro de tu cerebro”, aseguró el profesional de la salud, según la citada fuente. Para él, cada comida es una oportunidad para proteger o dañar nuestras conexiones neuronales.

Y es que si bien nuestro cerebro es increíblemente resistente, también es vulnerable al constante bombardeo de alimentos inflamatorios de la dieta occidental típica. ¡Ojo con eso! A continuación, te mencionaré qué alimentos son los que debes evitar.

Alimentos ultraprocesados

Estos alimentos, de acuerdo a New York Post, “contienen altos niveles de azúcar, aditivos de sal, conservantes, ingredientes artificiales y grasas no saludables. Estos productos convenientes y envasados ​​crean inflamación en todo el cuerpo, incluido el cerebro”.

¿Qué dice el Dr. Ramón Velázquez al respecto? Pues, lo siguiente: “Estudios han demostrado que las personas que consumen grandes cantidades de alimentos ultraprocesados ​​presentan un deterioro cognitivo global un 28 % más rápido. Estos alimentos desencadenan respuestas inflamatorias que dañan las delicadas conexiones entre las neuronas”. El profesional de la salud, a su vez, sugiere cambiar estos alimentos por aquellos que son frescos, integrales y mínimamente procesados.

Alimentos cocinados a fuego alto

En el momento en que una persona decide cocinar alimentos a altas temperaturas a la parrilla se crean compuestos llamados productos finales de glicación avanzada (AGEs), y esto no todos lo saben. “Las AGE desencadenan estrés oxidativo e inflamación en el cerebro. Se han vinculado al desarrollo de placas amiloides, los mismos depósitos proteicos que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer”, sostuvo el especialista, que recomienda a las personas aplicar métodos más saludables, como cocinar al vapor, escalfar o guisar, que producen menos AGE.

Cocinar alimentos a altas temperaturas a la parrilla es dañino para la salud. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) ×

Pescados con alto contenido de mercurio

Si bien durante mucho tiempo se ha considerado el pescado como un alimento sumamente nutritivo, hay que tener en consideración que, algunas especies, como tiburones, el pez espada, la caballa real y el blanquillo, poseen niveles peligrosos de mercurio y eso es peligroso para los humanos. Dicho esto, tengamos en cuenta que, según la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos), comer mariscos es la forma más común de exposición al mercurio en Estados Unidos.

“El mercurio es particularmente dañino para el tejido neuronal porque puede atravesar la barrera hematoencefálica. Una vez dentro del cerebro, altera la función celular y, con el tiempo, puede provocar deterioro cognitivo”, sostuvo el Dr. Ramón Velázquez. En vez de consumir especies mencionadas en el anterior párrafo, él aconseja ingerir el salmón, la trucha y las sardinas, ya que aportan omega 3 saludables para el cerebro sin niveles tóxicos de mercurio.

Alcohol

Sobre este punto, el Dr. Ramón Velázquez dejó en claro que cuando uno bebe alcohol, el cerebro pierde. Sobre todo cuando se consume en exceso, ya que, a largo plazo, reduce el volumen del cerebro, afectando especialmente la corteza prefrontal, la zona responsable de la toma de decisiones y el pensamiento racional.

Le puedes causar un daño a tu cerebro bebiendo cualquier cantidad de alcohol. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) ×

Adicional a ello, hay que tener en cuenta que el alcohol puede contribuir a la obesidad, que, de acuerdo a The New York Post, es una enfermedad de entrada a una multitud de cánceres y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ojo que, tanto para el profesional de salud mencionado como para otros, no hay una cantidad segura de alcohol para beber. Cualquier cantidad puede causar un daño al cerebro.

Edulcorantes artificiales

Si bien durante mucho tiempo se ha creído que los adulcorantes sin calorías son una alternativa saludable al azúcar, las investigaciones han demostrado que no lo son. 2Estudios recientes sugieren que ciertos edulcorantes artificiales pueden alterar la flora intestinal, lo que podría favorecer la inflamación. Esta inflamación puede afectar la función cognitiva y potencialmente aumentar el riesgo de trastornos neurodegenerativos”, sostuvo el Dr. Ramón Velázquez, que también sugirió cambiar los adulcorantes artificiales por opciones naturales como la miel o el jarabe de arce. Ahora que ya recibiste toda esta información, la pelota está en tu cancha. Todo depende de ti.

Evitar los edulcorantes artificiales es algo que todo mundo debe hacer. (Foto: Artem Podrez / Pexels) ×