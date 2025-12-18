‘La venganza de Odessa’, novela póstuma del escritor británico y referente de las novelas de espías Frederick Forsyth (1938-2025), se publicará en español, tanto en España como en América Latina, el 22 de enero de 2026, anunció este jueves la editorial Plaza & Janés.

Se trata de una secuela de ‘El expediente Odessa’, una de las novelas más célebres del maestro del ‘thriller’ político, fallecido en junio pasado, y en ella el autor retoma el fantasma del nazismo y lo proyecta “hacia un presente inquietantemente reconocible”, según indicó la editorial en un comunicado.

Así, la conspiración internacional, la tensión política y la reflexión sobre los movimientos extremistas que proliferan en la actualidad en Europa y Estados Unidos son los ingredientes de ‘La venganza de Odessa’, donde reaparece Peter Miller, el periodista que desmanteló la organización clandestina de antiguos nazis y que ahora vive retirado, dedicado por completo a su nieto Georg tras la muerte de sus padres en un accidente.

Pero mientras él intenta proteger a su familia, Odessa vuelve a extender su influencia desde las sombras: el ascenso de la extrema derecha en Alemania, el auge de los partidos ‘patrióticos’ y la creciente violencia xenófoba son solo los primeros indicios de un renacimiento tan perverso como peligroso. Esta vez, el objetivo último de los herederos de Odessa apunta más alto que nunca: un asiento en la Casa Blanca.

Autor de más de 25 libros traducidos a 40 idiomas y con más de 75 millones de ejemplares vendidos, Forsyth es un referente del ‘thriller’ político gracias a títulos como ‘El día del Chacal’, ‘El cuarto protocolo’ u ‘Odessa’, que han tenido numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas.

Piloto de la Fuerza Aérea británica en su juventud, periodista de investigación y corresponsal de guerra antes de dedicarse plenamente a la ficción, Forsyth construyó una obra caracterizada por el rigor documental, el suspense y un acceso privilegiado a los entresijos de la inteligencia internacional.

En ‘El intruso’, sus memorias publicadas en 2015, reveló su estrecha colaboración con el servicio de inteligencia británico MI6.