El cirujano plástico neoyorquino Gerald Imber advirtió en un video compartido en TikTok que el ‘running’ (correr), cuando se practica en exceso, no solo castiga las articulaciones, sino que también puede provocar flacidez facial y pérdida de altura con el tiempo.

Imber no niega que correr aporte beneficios, pero insiste en el impacto repetitivo. “Correr se siente increíble, te da una gran sensación”, comentó. “Pero tus rodillas se desgastan, tus tobillos se desgastan, la cadera se desgasta, la piel se resiente y el rostro se cae”.

“Además de todo, aceleras el hecho de que te vas a encoger por el golpeteo constante. Es un precio bastante alto”, agregó.

Frente a ello, el especialista recomendó andar en bicicleta para obtener beneficios similares sin ese desgaste. “¿Por qué no te subes a una bicicleta y te olvidas de correr?”, preguntó.

El ciclismo es un ejercicio de bajo impacto que protege las articulaciones, mejora la salud cardiovascular y fortalece tanto las piernas como el core y la parte superior del cuerpo.

Según el New York Post, estudios respaldan esta sugerencia, pues quienes pedalean de forma regular presentan menor riesgo de artrosis y menos dolor de rodillas en la edad adulta. Además, montar bicicleta contribuye a la salud cerebral, potencia la función cognitiva y ayuda a mantener el equilibrio, algo clave con el paso de los años.

La advertencia del experto, como era de esperarse, generó opiniones divididas.

“¿Quién soy yo para ir en contra de las indicaciones de un médico? No correré más”, escribió un usuario. Otros defendieron su deporte favorito: “He sido corredora de larga distancia por 22 años. ¡Mis rodillas y mi salud están perfectas!”, respondió una mujer.

Imber aclaró que no busca demonizar el ‘running’, sino moderarlo.

“Está perfectamente bien correr un poco cada día o un par de millas unas cuantas veces por semana”, concluyó. “Pero el ejercicio aeróbico de bajo o nulo impacto es realmente la mejor forma de entrenar”.

Claves para envejecer saludablemente

Envejecer bien no se trata solo de sumar años, sino de vivir con calidad. Para lograrlo, es clave adoptar hábitos que cuiden tanto el cuerpo como la mente.

Comer de forma equilibrada: frutas, verduras, granos enteros y proteínas saludables, y evitar el exceso de azúcares, sal y grasas es un buen punto de partida.

Además, mantenerse activo con ejercicios que se adapten a nuestras capacidades ayuda a conservar la fuerza, el equilibrio y hasta mejora el ánimo.

No obstante, la salud no es solo física. Estar bien emocionalmente también cuenta. Hacer cosas que mantengan la mente despierta, como leer o aprender algo nuevo, buscar la compañía de familiares y amigos, puede marcar una gran diferencia.

