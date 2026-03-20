Con el correr de los años, nuevas tradiciones se van sumando a la cultura popular y se van transformando en algo bastante común de ver y que antes no ocurría. Una de ellas es la de regalar flores amarillas, que se ha transformado en una costumbre en países como México y gran parte del hemisferio norte, el 21 de marzo. Pero, ¿sabes por qué se regalan estas flores amarillas? A continuación, te cuento su origen y significado.

Las flores amarillas y las frases del 21 de marzo crean el detalle perfecto para enamorar. | Crédito: Composición Mag / Freepik

Origen de regalar flores amarillas el 21 de marzo

Este fenómeno se hizo viral gracias a la influencia de la telenovela Floricienta, creada en el año 2004 en Argentina y que rápidamente se ganó el corazón de todos los fanáticos en Latinoamérica.

En la historia, el personaje soñaba con recibir flores amarillas como símbolo de un amor verdadero y especial. La canción “Flores Amarillas” reforzó esa idea romántica, y con el tiempo, fans comenzaron a replicar el gesto en la vida real.

Gracias a la creación de redes sociales, especialmente en tiempo de TikTok e Instagram, esto se viralizó y se hizo tendencia rápidamente en todos los países de Latinoamérica, por lo que ahora se regalan flores en cada inicio de la primavera, tanto el 21 de marzo para el hemisferio norte como el 21 de septiembre para el hemisferio sur.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 21/03/2026.- Conoce qué simbolizan las flores amarillas, por qué son virales en TikTok y cómo elegir el ramo perfecto para este 21 de marzo de 2026.. FOTO DE CHATGPT / CHATGPT

¿Qué significado tiene regalar flores amarillas el 21 de marzo?

Como bien señalamos, esta fecha del 21 de marzo coincide con la llegada de la primavera en todo el hemisferio norte y México también es uno de los países que se alista para regalar flores amarillas. Esta fecha puede representar un nuevo comienzo, renacimiento, esperanza y energía positiva.

Además, dependiendo del contexto en el que regales las flores amarillas puede significar amor sincero, ilusión romántica, amistad, alegría, nuevos comienzos y un deseo de felicidad y prosperidad , todo relacionado a algo positivo en tu vida.

Por esta razón, te invitamos a regalar flores amarillas en este día sábado 21 de marzo de 2026, donde inicia la primavera y puede ser la ocasión perfecta para que hagas pasar un bonito momento a esa persona especial en tu vida.