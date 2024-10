El martes 8 de octubre es un feriado nacional en Perú en honor al Combate de Angamos, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la Guerra del Pacífico. No obstante, surge la duda de si el 7 de octubre también será un día libre en el país. Para despejar estas dudas, a continuación te mostramos el calendario de feriados en Perú para 2024 y te detallamos qué sectores se verán beneficiados con el descanso del 7 de octubre.

La fecha conmemorativa rinde homenaje al sacrificio del almirante Miguel Grau Seminario, héroe nacional, y a la captura del buque Huáscar en un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas peruanas y chilenas. El Combate de Angamos marcó un punto crucial en la historia del conflicto, afectando directamente el rumbo de la guerra.

Además, significó un momento crucial en la Guerra del Pacífico, enfrentando a Perú y Bolivia contra Chile, y causando la trágica muerte del valiente almirante Miguel Grau.

Conmemoración del Combate de Angamos realizado el 8 de octubre de 2023 (Foto: Andina)

¿EL 7 DE OCTUBRE ES UN FERIADO NACIONAL?

No, el 7 de octubre no es un feriado oficial en Perú. Sin embargo, de acuerdo al Decreto Supremo 11-2024-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el próximo lunes 07 de octubre es un día no laborable únicamente para los trabajadores del sector público.

El decreto también menciona que los centros de trabajo del sector privado pueden optar por acogerse a este día no laborable, “previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, los que deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador”, según el decreto.

Por lo tanto, mientras que los empleados del sector público tendrán libre el 7 de octubre, en el sector privado dependerá de un acuerdo entre ambas partes.

Si formas parte del sector público, el 7 de octubre de 2024 es un día no laborable (Foto: Pexels)

¿HABRÁ CLASES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS EL 7 DE OCTUBRE?

El Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha emitido un pronunciamiento formal sobre si los días no laborables afectarán las clases en los colegios públicos el 7 de octubre. Sin embargo, dado que los profesores y otros trabajadores de la educación son parte del sector público, es probable que tengan el día libre.

Por este motivo, se espera que el Minedu, bajo la dirección de Morgan Quero, confirme oficialmente la suspensión de clases en las escuelas públicas para el lunes 7 de octubre.