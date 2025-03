¿Alguna vez has revisado el celular de tu pareja? Quizás lo hiciste por curiosidad o porque sentiste que algo andaba mal. O tal vez lo has hecho un hábito. Pero, ¿es realmente una buena idea? La psicología dice que no. Aunque algunos defienden que la transparencia en una relación justifica este tipo de acciones, en realidad, revisar el teléfono de tu pareja puede ser un signo de desconfianza, inseguridad y falta de límites saludables.

¿Está bien mirar el teléfono de tu pareja?

En pocas palabras, no. La reconocida terapeuta de NOCD April Kilduff asegura que esta práctica erosiona la confianza y genera más dudas que respuestas. Según ella, el problema principal es que cuando empiezas a revisar el teléfono de tu pareja, fomentas un ciclo de inseguridad y ansiedad que no tiene fin.“Revisar el teléfono de tu pareja alimenta la parte de tu cerebro que se hace esas preguntas”, dice Kilduff.

Los límites en una relación son fundamentales. Mientras que algunas parejas están cómodas compartiendo contraseñas, otras sienten que esto invade su privacidad y su autonomía. Respetar estos límites es clave para una convivencia sana y basada en la confianza mutua.

El respeto a la privacidad fortalece los vínculos amorosos. | Crédito: Freepik

¿Qué significa si quieres revisar su teléfono?

Si te sientes impulsado a revisar el teléfono de tu pareja, es importante preguntarte por qué. Según NOCD, una plataforma que ofrece terapia en línea para personas con trastorno obsesivo-compulsivo, algunas de las razones pueden ser:

Falta de confianza: Una relación sana se basa en la confianza mutua. Si sientes la necesidad de espiar, quizás es señal de que algo no está funcionando bien entre ustedes.

Sospechas de infidelidad: Si crees que tu pareja te está engañando, lo mejor no es espiar, sino abordar el tema con una conversación abierta y sincera.

Inseguridad personal: A veces, el deseo de revisar el teléfono proviene de nuestras propias inseguridades y miedos, no de algo que realmente esté ocurriendo.

Si te identificas con alguno de estos puntos, lo mejor es reflexionar y hablar con tu pareja en lugar de actuar impulsivamente.

La confianza es la base de una relación sana. | Crédito: Freepik

¿Qué hacer en lugar de revisar su teléfono?

Si sientes la necesidad de espiar a tu pareja, prueba estas estrategias recomendadas por la cita publicación líneas arriba:

Habla abiertamente: Expresa tus sentimientos de inseguridad sin acusaciones. Puedes decir algo como: “Me siento un poco inseguro en nuestra relación, ¿podemos hablar de esto?”. Establece límites claros: Conversen sobre qué esperan el uno del otro en cuanto a privacidad y confianza. Construye confianza: La confianza se refuerza con una comunicación honesta y clara, no con espionaje. Acepta la incertidumbre: En toda relación hay un grado de riesgo. No puedes controlar cada acción de tu pareja, pero sí puedes decidir confiar.

Revisar el teléfono de tu pareja no evitará que te engañe (si es que lo hace) ni fortalecerá la relación. Al contrario, puede generar problemas innecesarios y debilitar la confianza. Según los expertos, la clave para una relación saludable es el diálogo, la confianza y el respeto mutuo.