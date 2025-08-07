Cuando la energía se corta en tu hogar, tu primera opción para que te mantengas iluminado son las velas . Este pequeño objeto, aunque útil, solo puede alumbrar un área determinada por un periodo corto de tiempo. Sin embargo, un truco casero está ganando popularidad debido a su sorprendente eficacia: muchas personas están guardando estos utensilios en sus neveras. ¿A qué se debe? Aquí te lo explicaré.

De repente, habrás experimentado que ciertas velas se consumen en cuestión de horas y eso te obliga a que compres unas nuevas. Esto representa un gasto más que afectaría a tu bolsillo. Para ello, este secreto que te revelaré es un método e ingenioso que te beneficiará por completo.

Quizás pienses que tus velas ocuparán un espacio innecesario en tu refrigerador, pues priorizas los distintos alimentos o enlatados , pero te aconsejo que no será en vano. ¿Quieres saber por qué deberías hacerlo? Presta atención a lo que te explicaré.

En algunos casos, las velas suelen consumirse rápido y obligan a seguir comprando más. (Crédito: Freepik)

¿Por qué guardar las velas en tu nevera?

La razón principal para que congeles tus velas en este electrodoméstico es que el frío extremo es capaz de endurecer la cera, ocasionando que su densidad sea mayor. De esa manera, permite que su componente esté más compacto y el proceso de combustión sea más lento.

En pocas palabras, este objeto contará con un quemado más eficiente, durará más tiempo de lo que imaginas y, en caso tus velas cuenten con aroma, su fragancia se esparcirá mejor por todo tu hogar. Como notarás, no te toma ni 10 segundos, pero obtendrás un gran beneficio.

Aplicando este truco, el tiempo de vida de tus velas será más largo. (Crédito: Freepik)

Con este consejo, ya sabes cómo sacar el máximo provecho a tus velas. No te precipites al encenderlas; al contrario, ten en consideración lo que te he mencionado en esta ocasión. No solo quedarás encantado con el resultado, sino que también cuidarás tu bolsillo.

