Es una escena cotidiana ya sea en la oficina, universidad o hasta en el “home office”. A quién no le ha pasado que tras almorzar no solo tiene espacio para el postre, sino que empieza a bostezar y siente que se le cierran los ojos. Si bien algunos tienen el lujo de tomar una pequeña siesta, hay otros que deben encontrar herramientas para ‘despertar’ y seguir con la jornada. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué te da sueño después de comer? Hoy te explico, de la mano de un experto en nutrición, qué alimentos producen este efecto de somnolencia, sensación de pesadez o falta de concentración y cómo evitarlo de la manera más sencilla.

Desde Cleveland Clinic detallan que la somnolencia después de comer, conocida como somnolencia posprandial, generalmente alcanza su punto máximo una o dos horas después de comer y es “más fuerte después de comidas más grandes y con mayor contenido energético” ya que requieren una cantidad significativa de energía para digerirse, lo que redirige el flujo sanguíneo hacia el intestino y lo aleja del cerebro.

Diversos investigadores han coincidido en que las comidas ricas en proteínas llenan el torrente sanguíneo con múltiples aminoácidos grandes que compiten por entrar al cerebro. Uno de ellos es el triptófano y pueden aumentar la serotonina o la melatonina, que son las hormonas que ayudan a regular el sueño.

El sueño después de comer es normal debido a la redirección del flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo. (Foto: Prostock-Studio / iStock) / Prostock-Studio

¿Qué provoca la necesidad de tomar una siesta después de comer?

La Fundación del Sueño informa que “sentirse somnoliento después de comer puede ser provocado por comidas copiosas , alimentos con alto contenido de carbohidratos o grasas o fluctuaciones rápidas del nivel de azúcar en sangre”.

Por su parte, Jairo Narrea Vargas, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad San Ignacio de Loyola, agrega que después de la comida, el cuerpo dirige una gran cantidad de sangre hacia el sistema digestivo para metabolizar los alimentos. Este cambio en la distribución del flujo sanguíneo puede generar una sensación de relajación, e incluso somnolencia en algunas personas. Como resultado, es común experimentar ese bajón de energía después de la comida.

¿Qué alimentos pueden causar sueño después de comer?

Las comidas con altos niveles de carbohidratos simples, como el arroz blanco, las pastas y los postres, son responsables de una rápida elevación de la glucosa en sangre. Esta subida repentina es seguida por una caída igualmente acelerada, lo que suele traducirse en una sensación de fatiga.

Además, las comidas ricas en lípidos, como frituras, guisos grasos o carnes muy grasosas, no solo demoran la digestión, sino que también generan una sensación de pesadez. Las comidas muy abundantes o ricas en proteínas también pueden desencadenar un fenómeno conocido como “marea alcalina”, que, aunque no es peligroso, puede producir somnolencia durante el proceso digestivo.

Consumir porciones moderadas, moverse y mantener horarios regulares al comer son cuidados claves para evitar la somnolencia tras ingerir alimentos. (Foto: fcafotodigital / iStock) / fcafotodigital

¿Qué hacer para evitar el sueño después de comer?

Existen varias maneras de evitar la somnolencia después de la comida, pero lo ideal es tener hábitos inteligentes.

Porciones moderadas: Evitar platos muy abundantes, es esencial para no sobrecargar el sistema digestivo. Comer despacio: Masticar bien y tomarse el tiempo necesario para comer ayuda a evitar ingerir más de lo necesario y permite al cuerpo procesar la comida de manera más eficiente. Mantenerse hidratado: La deshidratación puede causar fatiga, por lo que es importante beber suficiente agua durante el día. Moverse: Realizar pequeños ejercicios o caminatas después de la comida ayuda a mejorar la circulación y a reactivar el cuerpo, evitando que caigamos en una sensación de letargo. Comer inteligentemente: En lugar de reducir la cantidad, el truco está en elegir mejor los alimentos. Opta por combinaciones balanceadas de proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables. Mantén horarios regulares al comer: esto ayuda a evitar fluctuaciones en los niveles de glucosa. Saltarse comidas o almorzar muy tarde puede incrementar la sensación de cansancio y afectar el rendimiento cognitivo. Lo ideal es comer entre las 12:00 y las 2:00 p.m., lo que permite mantener un buen ritmo metabólico durante toda la tarde.

