Son millones los adultos y niños que sufren de alergias. Estas reacciones suelen aparecer en primavera y son provocadas por sustancias en el aire como el polen de árboles, pastos y malezas; sin embargo, muchas personas experimentan síntomas como congestión nasal, tos o picazón en los ojos todo el año, condición que se conoce como rinitis alérgica perenne y afecta aproximadamente al 23% de la población estadounidense.

A diferencia de las alergias estacionales, sus causas no provienen del exterior, sino del interior del hogar. En este caso, los desencadenantes se encuentran en espacios cerrados, donde suelen acumularse alérgenos difíciles de detectar.

El doctor Rauno Joks, alergólogo de NYC Health + Hospitals/Kings County, explicó en una entrevista con el New York Post que hay cuatro elementos comunes en casa que pueden empeorar las alergias y ofreció consejos para mantenerlos bajo control.

El primero de ellos es la ropa de cama. Los ácaros del polvo son organismos microscópicos que prosperan en lugares cálidos y húmedos como colchones, almohadas o peluches. “Nunca los verás, pero se alimentan de las células muertas de la piel que todos eliminamos a diario”, señaló Joks.

El doctor Rauno Joks, alergólogo del sistema de salud pública de Nueva York, señala que los ácaros, el moho, los insectos y la caspa de las mascotas son las principales causas de rinitis alérgica perenne. (Foto referencial: Freepik)

Recomienda usar fundas protectoras con cierre para colchones y almohadas, que crean una barrera entre las personas y los ácaros. Asimismo, sugiere realizar pruebas cutáneas o de sangre para detectar posibles alergias a estos insectos.

El segundo factor está en la cocina. Dejar restos de comida o platos sucios durante la noche puede atraer hormigas, moscas, cucarachas y ratones. “La alergia a las cucarachas es un gran problema en las zonas metropolitanas, ya que puede causar rinitis y asma”, explicó el especialista.

Además, los ratones buscan refugio en interiores cuando bajan las temperaturas, lo que también puede provocar alergias respiratorias. Joks aconseja guardar los alimentos, limpiar las superficies grasas y vaciar los cubos de basura con frecuencia.

El sistema de aire acondicionado también puede ser una fuente de alérgenos. En ambientes húmedos o mal ventilados, el moho puede desarrollarse fácilmente.

Los ácaros del polvo son organismos microscópicos que prosperan en lugares cálidos y húmedos como colchones, almohadas o peluches. (Foto referencial: Freepik)

“Demasiada humedad en el clima cálido favorece el crecimiento del moho, incluso en las plantas de interior”, advirtió Joks.

El médico sugiere usar un deshumidificador en verano y cambiar los filtros del aire acondicionado con regularidad para evitar la acumulación de polvo y humedad.

En invierno, la condensación también puede generar moho, por lo que recomienda usar humidificadores en espacios con calefacción para mantener un equilibrio saludable.

Finalmente, los animales domésticos pueden ser otra fuente de alergias. La caspa o “dander” son diminutas partículas de piel que los animales con pelo o plumas desprenden constantemente.

Los animales domésticos pueden ser otra fuente de alergias. (Foto referencial: Freepik)

“La partícula de alergia del gato es tan pequeña que las personas pueden llevarla en su ropa y sensibilizar a sus amigos o compañeros”, explicó Joks.

En estos casos, el experto recomienda el uso de purificadores de aire con filtros HEPA, que ayudan a eliminar los alérgenos que flotan en el ambiente.

Adoptar hábitos simples, como ventilar la casa, limpiar regularmente y mantener bajo control la humedad, puede reducir significativamente los síntomas de alergia.

Más consejos para evitar alergias en casa

Lava la ropa de cama (sábanas, fundas) al menos una vez a la semana con agua caliente (60 °C)

Minimiza el polvo aspirando regularmente usando una aspiradora con filtro HEPA.

Mantén la humedad relativa de tu casa por debajo del 50% usando un deshumidificador.

Mantén a las mascotas fuera de los dormitorios y báñalas con frecuencia.

Usa un purificador de aire en las habitaciones donde pasas más tiempo.

Cierra las ventanas durante la temporada alta de polen

