Las preocupaciones constantes que rondan en nuestra mente ocasionan tensión, afectando diversas costumbres diarias. Una de ellas es al momento de dormir, pues se nos resulta complicado conciliar un sueño placentero . En caso hayas intentado distintos métodos o has probado medicamentos, pero ninguno ha funcionado, el kiwi es la opción ideal y de menor costo que te ayudará a descansar mejor. ¿Cómo lo hace? En las líneas siguientes brindaré la razón.

Esta fruta de pulpa verde se caracteriza por una fuente excepcional de vitaminas, especialmente vitamina C, vitamina E y vitamina K. Además, contiene diversos antioxidantes que combaten el daño celular. Como notarás, el kiwi posee diversos nutrientes que te ofrecen beneficios a tu cuerpo, entre ellos, mejorar la calidad del sueño.

En caso no estés durmiendo lo suficiente por las noches, presentarás cansancio, sufrirías daños mentales, no tendrías un buen desempeño físico y tu vida diaria cambiará completamente, ya que no contarás con las energías suficientes.

Existe una gran cantidad de personas que no están acostumbradas a comer esta fruta. (Crédito: Freepik)

¿Cómo el kiwi ayuda a dormir mejor?

El cardiólogo Aurelio Rojas declaró a WeLife que, si una persona come kiwi una hora antes de irse a su cama, dormirá un 50% más rápido y tendrá un sueño reparador. Esto se debe a dos componentes claves: la serotonina y la melatonina.

La serotonina contribuye en diversos aspectos del sueño. No solo inicia el sueño, también lo mantiene durante toda la madrugada. Es más, participa en la regulación del movimiento a través de las diferentes etapas del sueño, incluyendo la cantidad de tiempo que se pasa en el sueño más profundo.

El kiwi contiene más vitamina C que la naranja y mejora el tránsito intestinal. (Crédito: Freepik)

La hormona melatonina también desempeña un papel fundamental en el ritmo circadiano; es decir, concilia y mantiene el sueño de manera natural, tanto durante como después de la secreción de la melatonina.

Ahora que ya sabes las poderosas funciones que te ofrece el kiwi al momento de dormir, es necesario que las ingieras desde ahora. Así también podrás aprovechar sus distintos beneficios.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!