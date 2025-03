Sé que te gusta la numismática tanto como a mí, por algo has ingresado a esta nota. Y, aprovechando que ya estás acá, te presentaré una joyita de moneda que quizás no tengas en el radar y que, si está entre tus pertenencias, podrías estar dejando pasar la oportunidad de conseguir un dinero extra que no le cae mal a nadie.

Me refiero a la moneda conmemorativa de Jackie Robinson, esa que acuñaron para 1997. Seguramente te suena, pero lo que quizás no sepas es que algunas de ellas valen un mucho dinero. No te hablo de unos pocos dólares, me refiero a miles. ¿Te imaginas? Es por ello que te recomiendo leer toda esta información.

¿POR QUÉ ESTA MONEDA ES TAN ESPECIAL?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es la tirada. Solo se acuñaron 5,174 ejemplares sin circular de la moneda de oro de 5 dólares. Eso la convierte en la moneda conmemorativa estadounidense de menor tirada entre 1982 y 2009. Entenderás que, con tan pocas piezas, la demanda se dispare y, por ende, el precio también. Es una ley básica de la economía, pero en este caso, juega a nuestro favor.

Así se ve la moneda de Jackie Robinson de 1997 (Foto: PCGS)

UN PRECIO QUE SE DISPARA CON EL TIEMPO

Imagínate esto: cuando la Casa de la Moneda de los Estados Unidos la puso a la venta, el precio de pre-emisión era de US$180 por la moneda sin circular. Después del 15 de agosto de ese mismo año, subió a US$205. Y ya en 1999, se vendían a más de US$1,000.

La Casa de la Moneda también sacó un juego de cuatro piezas que incluía una moneda de plata de 1 dólar y una de oro de 5 dólares, ambas sin circular y proof (prueba). El precio inicial era de US$425, y luego subió a US$460.

Ahora, ojo, no todas las monedas conmemorativas de Jackie Robinson valen lo mismo. Como en todo, el estado de conservación es crucial. En abril de 2016, una de estas monedas, calificada como MS-70 (el grado más alto en la escala de Sheldon, que valora el estado de conservación de una pieza numismática), se vendió por nada menos que US$3,995. ¡Casi US$4,000 por una sola moneda!