¿Te has preguntado qué pasaría con tus hijos si un día no regresas a casa porque fuiste detenido por inmigración? En medio de nuevas redadas en lugares de trabajo y zonas residenciales del sur de California, activistas advierten que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo están dirigidos a personas con antecedentes penales, sino también a trabajadores con años viviendo en Estados Unidos.

Entre las familias de inmigrantes existe mucha zozobra sobre el plan del presidente Donald Trump para llevar a cabo la deportación más grande de la historia de Estados Unidos. Por eso, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) insta a los padres indocumentados -con documentos en trámite o casos cerrados- a preparar un plan de cuidado infantil que asegure el bienestar de sus hijos en caso de detención o deportación.

Es importante tener un plan B ante una eventual detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan redadas para deportar a inmigrantes (Foto: ICE)

¿QUÉ HACER PARA PROTEGER A MIS HIJOS ANTE UNA DETENCIÓN DEL ICE?

Es importante tener un plan B. En ese sentido, el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) recomienda a las familias inmigrantes establecer con tiempo un plan de protección para sus hijos, considerando las siguientes cinco acciones fundamentales:

1. Decide el tipo de plan de cuidado infantil

California permite tres tipos de arreglos legales:

Acuerdo verbal: Informal, rápido y sin documentos. Pide a un adulto de confianza que cuide a tus hijos. No da autoridad legal para decisiones médicas o escolares.

Informal, rápido y sin documentos. Pide a un adulto de confianza que cuide a tus hijos. No da autoridad legal para decisiones médicas o escolares. Declaración jurada de autorización del cuidador (CAA): Permite al adulto designado tomar decisiones médicas y escolares. Es válida solo en California y no afecta tus derechos como padre o madre.

Permite al adulto designado tomar decisiones médicas y escolares. Es válida solo en California y no afecta tus derechos como padre o madre. Tutela legal designada por un tribunal: El tribunal otorga custodia legal completa al tutor. Este puede tomar todas las decisiones importantes. Para recuperar la tutela, se debe presentar una solicitud judicial.

2. Prepara información médica y de emergencia

Registra alergias, medicamentos, condiciones médicas, nombre del pediatra y datos del seguro médico. Entrega copias al cuidador, a la escuela y guarda una versión en casa.

3. Asegúrate de que tus hijos tengan pasaporte vigente

Si nacieron en EE.UU., tramita el pasaporte en travel.state.gov.

Si nacieron en otro país, visita la embajada o consulado correspondiente.

Es importante tener el pasaporte del país de origen (Foto: Shutterstock)

4. Informa a tu familia y contactos de emergencia

Comparte tu número de registro migratorio y enséñales a usar el localizador de ICE: locator.ice.gov. Así sabrán cómo encontrarte si eres detenido.

5. Habla con tus hijos

Explica la situación de forma clara y según su edad. Saber quién los cuidará si tú no estás puede reducir el miedo y la ansiedad ante una posible separación.

