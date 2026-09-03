La cotización del dólar en Argentina llega al viernes 4 de septiembre con el mercado atento a la apertura bancaria y a la evolución de las cotizaciones financieras. Al cierre de la rueda previa, el dólar blue se ubicó cerca de $1.545 para la venta , mientras que el oficial en Banco Nación finalizó alrededor de $1.530; el MEP y el CCL operaron por encima de esos niveles.

Dólar hoy 4 de septiembre: cotización del blue, oficial, MEP y CCL

El dólar blue, que se negocia en el circuito informal, cerró el jueves en torno a los $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, según los últimos reportes del mercado. Esta referencia puede cambiar según la zona, el volumen de la operación y las condiciones de cada casa de cambio no formal.

Por su parte, el dólar oficial minorista terminó la jornada previa en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en las pantallas del Banco Nación Argentina (BNA), una de las referencias más consultadas por ahorristas, comercios y empresas.

En los segmentos financieros, el dólar MEP —también llamado dólar Bolsa— cerró cerca de $1.529,50 para la venta. El contado con liquidación, conocido como CCL o dólar cable, se movió alrededor de $1.589, valores que pueden presentar diferencias entre plataformas y según el bono utilizado para concretar la operación.

Tipo de dólar Compra Venta / cotización Referencia Dólar oficial BNA $1.480 $1.530 Banco Nación Dólar blue $1.525 $1.545 Mercado informal Dólar MEP $1.526,90 $1.529,50 Mercado de capitales Dólar CCL — $1.588,97 aprox. Mercado de capitales

Valores de referencia basados en el cierre o las últimas cotizaciones reportadas el jueves 3 de septiembre. El precio puede modificarse durante el viernes 4 de septiembre.

A cuánto cotiza el dólar oficial

El dólar oficial es la cotización que exhiben bancos y entidades autorizadas para operar en el mercado de cambios. En el Banco Nación, el jueves cerró a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.

Sin embargo, no todos los bancos ofrecen exactamente el mismo valor. Cada entidad puede sumar un spread propio —la diferencia entre compra y venta—, por lo que conviene revisar la pizarra del banco donde se realizará la operación antes de comprar o vender divisas.

Qué diferencia hay entre dólar blue, MEP y CCL

Aunque todos expresan una relación entre el peso argentino y el dólar estadounidense, cada cotización surge de un mercado distinto y responde a reglas operativas diferentes.

Dólar blue: es el valor que se negocia fuera del mercado cambiario formal. No es publicado por el Banco Central ni por bancos, por lo que puede variar entre operadores y zonas geográficas. Su cotización suele ser una referencia frecuente de la brecha cambiaria frente al oficial.

es el valor que se negocia fuera del mercado cambiario formal. No es publicado por el Banco Central ni por bancos, por lo que puede variar entre operadores y zonas geográficas. Su cotización suele ser una referencia frecuente de la brecha cambiaria frente al oficial. Dólar MEP: se obtiene mediante la compra de un bono u otro activo en pesos y su posterior venta en dólares dentro del mercado local. También se conoce como dólar Bolsa porque la operación se realiza a través de una sociedad de bolsa o Alyc. El precio se forma con la cotización del activo utilizado; el bono AL30 suele ser uno de los instrumentos más observados.

se obtiene mediante la compra de un bono u otro activo en pesos y su posterior venta en dólares dentro del mercado local. También se conoce como dólar Bolsa porque la operación se realiza a través de una sociedad de bolsa o Alyc. El precio se forma con la cotización del activo utilizado; el bono AL30 suele ser uno de los instrumentos más observados. Dólar CCL: funciona de manera similar al MEP, pero permite obtener los dólares fuera de Argentina, normalmente en una cuenta de inversión o bancaria en el exterior. Por esa razón, suele ubicarse por encima del MEP y se utiliza como referencia para operaciones financieras con liquidación internacional.

En la última rueda, el MEP se ubicó cerca de $1.534,30 y el CCL alrededor de $1.588,97, por encima del dólar oficial y del blue.

Qué mirar antes de comprar dólares

La decisión de comprar dólares no debería depender únicamente del número que aparece en una cotización. Es clave distinguir el objetivo de la operación: ahorro, pago de gastos en el exterior, cobertura financiera, inversión local o transferencia de fondos fuera del país.

También conviene considerar estos puntos:

Verificar la cotización en tiempo real y confirmar si corresponde a compra o venta.

Comparar los valores informados por el Banco Nación y otras entidades financieras.

Revisar comisiones, plazos de liquidación y requisitos operativos en el caso del MEP o CCL.

No confundir la cotización bancaria con el precio final de consumos en moneda extranjera, que puede incluir impuestos, percepciones o cargos según la normativa vigente.

Tener presente que el blue es una referencia informal y no una cotización oficial regulada.

El viernes 4 de septiembre, la atención estará puesta en la apertura del mercado, el comportamiento de los bonos y las eventuales variaciones del dólar financiero. Para una operación concreta, la recomendación es corroborar el precio en la entidad bancaria, la Alyc o la plataforma utilizada justo antes de ejecutar la compra o venta.