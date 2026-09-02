¿A cuánto cotiza el tipo de cambio de USD a GTQ? El tipo de cambio del quetzal frente al dólar estadounidense (USD/GTQ) registra una jornada clave este miércoles 2 de septiembre de 2026 . De acuerdo con el informe de referencia emitido por el Banco de Guatemala (BANGUAT), el tipo de cambio institucional de referencia se sitúa hoy en Q 7.63 por cada dólar estadounidense.

Para la comunidad guatemalteca, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior, el comportamiento de la divisa estadounidense es un indicador económico determinante en las transacciones cotidianas, el envío de remesas familiares, el comercio exterior y las decisiones del presupuesto personal.

Saber con exactitud a cuánto se compra y se vende el dólar en las principales entidades bancarias y de giro monetario te permitirá optimizar el valor de tu dinero y evitar cobros por comisiones desproporcionadas en transferencias bancarias o cambio de efectivo.

Cotización del dólar en Guatemala: referencia y bancos comerciales

En el sistema financiero guatemalteco, existe una diferencia notable entre el tipo de cambio de referencia que establece el banco central y los precios al público aplicados por las instituciones bancarias privadas (como Banco Industrial, Banrural, G&T Continental y BAM).

Mientras que el valor oficial marca la pauta macroeconómica del país, la compra y venta en ventanilla bancaria incluye un margen de intermediación comercial.

Tipo de cambio USD/GTQ (2 de septiembre de 2026)

Concepto / Entidad Financiación Tipo de Cambio (GTQ por 1 USD) Descripción / Aplicación Referencia Oficial (BANGUAT) Q 7.63 GTQ Tasa indicativa del Banco de Guatemala para operaciones del día. Compra en Bancos Comerciales Q 7.50 – Q 7.55 GTQ Precio promedio que te paga el banco por tus dólares recibidos o en efectivo. Venta en Bancos Comerciales Q 7.72 – Q 7.78 GTQ Precio promedio que pagas al adquirir dólares en ventanilla o banca en línea. Envío de Remesas (Promedio) Q 7.58 – Q 7.62 GTQ Tasa promedio aplicada por remitentes de EE. UU. (ej. Western Union, MoneyGram).

*Nota: Las tasas en ventanilla y plataformas digitales bancarias pueden fluctuar levemente a lo largo de la jornada financiera.

Factores que mueven el precio del Quetzal frente al Dólar este mes

El comportamiento del dólar en Guatemala se caracteriza por una estabilidad histórica impulsada por la política monetaria del Banco de Guatemala y un flujo constante de divisas extranjeras. Sin embargo, existen factores clave que inciden directamente en su valor diario:

Ingreso masivo de remesas familiares: Como lo reflejan las estadísticas demográficas en EE. UU., más de 2 millones de guatemaltecos alimentan de forma constante la economía local mediante el envío de divisas. La oferta constante de dólares en el mercado nacional mantiene bajo control la depreciación del quetzal. Reservas Monetarias Internacionales: El Banco de Guatemala mantiene sólidos niveles de reservas, lo que le permite intervenir en el Mercado de Monetario (Sistemas de Negociación de Divisas) mediante la regla cambiaria para evitar fluctuaciones drásticas en la moneda. Comercio Exterior e Importaciones: La demanda de dólares por parte de importadores guatemaltecos para compras de insumos, combustibles y bienes de consumo ejerce presión sobre la venta del billete verde en las fechas bancarias clave.

Consejos para cambiar dólares a quetzales en el mercado bancario

Si recibes remesas, manejas ahorros en dólares o necesitas adquirir divisas para viajes o compras internacionales, tomar en cuenta estas recomendaciones te ayudará a obtener el máximo rendimiento monetario:

Consulta las bancas en línea: Las plataformas digitales de bancos como Banrural, BI o G&T suelen ofrecer una cotización de compra o venta un par de centavos más competitiva que la ventanilla física.

Las plataformas digitales de bancos como Banrural, BI o G&T suelen ofrecer una cotización de compra o venta un par de centavos más competitiva que la ventanilla física. Compara el ‘Spread’ o Diferencial Cambiario: Antes de concretar una transacción de gran volumen, calcula la brecha entre la tasa de compra y venta. Un margen superior a 25 o 30 centavos suele ser desfavorable.

Antes de concretar una transacción de gran volumen, calcula la brecha entre la tasa de compra y venta. Un margen superior a 25 o 30 centavos suele ser desfavorable. Verifica comisiones ocultas en remesas: Si recibes transferencias de EE. UU., asegúrate de revisar la tasa neta que aplica la agencia de envíos, ya que muchas veces fijan un tipo de cambio más bajo en lugar de cobrar un cargo fijo explícito.

Si recibes transferencias de EE. UU., asegúrate de revisar la tasa neta que aplica la agencia de envíos, ya que muchas veces fijan un tipo de cambio más bajo en lugar de cobrar un cargo fijo explícito. Monitorea la hora del mercado cambiario: Las mejores operaciones institucionales suelen concretarse durante la ventana de operación del BANGUAT y del sistema bancario local (de 8:30 a 16:30 horas).