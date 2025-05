El día llegó. Hoy, martes 20 de mayo, hay un nuevo sorteo del Mega Millions. Si tú, al igual que muchas personas de Estados Unidos, estás emocionado(a) por eso, ¡genial! Entonces la información que te brindaré aquí es de tu interés. En este artículo te daré a conocer cuál es el gran premio estimado en la lotería para esta fecha. Toma nota.

Mega Millions: días de sorteo, precio de boletos y gran premio estimado

El Mega Millions es sumamente popular en Estados Unidos y lo curioso es que solo tiene dos sorteos por semana (el del martes y el del viernes). Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este, y para participar, tienes que comprar al menos un boleto que, desde el 5 de abril, cuesta 5 dólares.

No voy a decir que es fácil ganar en la lotería porque no lo es. Según USA Today, cada participante tiene una probabilidad de 1 entre 290,472,336 de quedarse con el premio mayor. Pero no pierdas la fe. Recuerda que hace poco una persona de Ohio se quedó con el premio mayor del Mega Millions: ganó 112 millones de dólares.

Los boletos de Mega Millions cuestan $5.00 por jugada, con un multiplicador incluido. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) ×

Como ya llegaste a este punto de la nota, es momento de decirte que el gran premio estimado para el sorteo de este martes 20 de mayo es de 139 millones de dólares, con la opción en efectivo de 62.3 millones de dólares. Sí, hay mucho dinero en juego.

Los jugadores del Mega Millions pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o seleccionar Selección Fácil/Selección Rápida. (Foto: Irfan Khan / Los Angeles Times vía Getty Images) ×

Por otro lado, es necesario decirte que los números ganadores del último sorteo del juego de lotería (el del viernes 16 de mayo) fueron 2, 22, 42, 62, 66 y la Mega Ball fue 14. Ahora que ya sabes todo esto, ¿te animas a participar en el sorteo de este martes 20 de mayo?