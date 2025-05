Una experta en viajes reveló recientemente cuáles son las 10 mejores ciudades para visitar en Estados Unidos, y los resultados incluyen desde grandes urbes hasta destinos menos conocidos. En un artículo publicado en Times, la escritora especializada en viajes Hannah Summers compartió su lista destacando las razones detrás de cada elección, colocando en primer lugar a un destino inesperado que seguramente sorprenderá a más de uno.

Denver, en Colorado, ocupa el puesto número 10 en la lista. Summers, quien también ha escrito para The Guardian y National Geographic, la describe como una de las “ciudades más habitables de Estados Unidos”, con tiendas de antigüedades, buenos restaurantes y museos para toda la familia, como el Kirkland Museum of Fine & Decorative Art y el Denver Museum of Nature & Science.

En el puesto número 9 se encuentra Savannah, seguida por Nueva York, que quedó en el octavo lugar. Aunque la Gran Manzana es uno de los destinos turísticos más famosos del país, la escritora recordó que hay muchas formas diferentes de explorarla. Mencionó lugares icónicos como Central Park y Times Square, pero también sugirió navegar en kayak por el río Hudson o hacer una excursión en velero. “Reserva a través de Airbnb Experiences”, aconsejó.

La icónica Nueva York ocupa el octavo lugar, siendo uno de los destinos turísticos más famosos del país.

Para los amantes del sol, la playa y la diversión, Miami es un destino que no puede ser ignorado.

Nueva Orleans, conocida por su cultura y gastronomía, aparece en el séptimo lugar, mientras que Scottsdale, en Arizona, ocupa el sexto. En el quinto lugar está Austin, una ciudad que cada vez atrae más visitantes por su ambiente artístico y su música en vivo.

Providence, en Rhode Island, quedó en el cuarto puesto. Summers la describió como una ciudad “poco conocida” en comparación con Boston, aunque está solo a una hora en coche. Destacó su escena culinaria, con “chefs de renombre”, panaderías familiares y “delicatessen italianas de la vieja escuela en el barrio de Federal Hill”.

El tercer lugar fue para la siempre vibrante Miami, en Florida. La escritora fue clara: “Hay una ciudad en Estados Unidos que recomiendo a todos los amantes de la playa: Miami. Es un lugar que lo tiene todo”. En el segundo puesto quedó San Diego, en California, famosa por su clima, playas y ambiente relajado.

La experta explicó que Detroit, ciudad que ocupa el primer puesto, vive un renacimiento gracias a su energía creativa y nuevos proyectos.

Y en la posición número 1, de forma inesperada, está Detroit. La experta explicó que esta ciudad del Medio Oeste vive un renacimiento gracias a su energía creativa y nuevos proyectos. “La renovación y reapertura oficial en 2024 de la antaño glamurosa y luego abandonada Estación Central de Michigan simbolizó una nueva era para la cuna de la música Motown”, escribió. También mencionó “restaurantes frescos e independientes y grandes iniciativas comunitarias: la ciudad tiene un verdadero espíritu emprendedor”.

Estas son las 10 mejores ciudades de EE. UU., según Hannah Summers:

Detroit San Diego Miami Providence Austin Scottsdale Nueva Orleans Nueva York Savannah Denver

Cabe agregar que el artículo también mencionó un ranking distinto: las ciudades más felices del mundo. En 2025, el Instituto para la Calidad de Vida nombró a Copenhague, en Dinamarca, como la ciudad más feliz del mundo. Y para sorpresa de muchos, Nueva York fue clasificada como la ciudad más feliz de Estados Unidos, demostrando que, a pesar de no encabezar la lista turística, sí destaca en otros aspectos. Este instituto evalúa cada año a las ciudades que más se esfuerzan por “cultivar y hacer crecer la felicidad”.