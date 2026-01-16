El precio del dólar en Guatemala este viernes 16 de enero se mantiene en un rango estable cercano a Q7.66–Q7.67 por 1 USD, de acuerdo con los datos recientes del Banco de Guatemala y plataformas financieras especializadas. Para los guatemaltecos en Estados Unidos, este comportamiento estable del tipo de cambio es clave a la hora de decidir cuándo enviar remesas y cómo planificar gastos familiares en el país.​

Precio del dólar en Guatemala este viernes 16 de enero: contexto y referencia oficial

Los registros de tipo de cambio alrededor de los primeros días de enero de 2026 muestran que el dólar se ha movido en un rango muy estrecho, con valores entre Q7.66 y Q7.67 por 1 USD, lo que confirma la estabilidad histórica del quetzal frente a la moneda estadounidense. Sitios financieros como Exchange-rates.org y plataformas de conversión de divisas señalan para enero de 2026 un promedio cercano a Q7.67, con ligeras variaciones de milésimas de quetzal día a día.​

El Banco de Guatemala publica cada día el tipo de cambio de referencia, que es la base que usan bancos, cooperativas y casas de cambio para fijar sus propias tasas de compra y venta. En reportes recientes se observan valores oficiales para la segunda semana de enero en torno a 7.66 quetzales por dólar, confirmando que no hay saltos bruscos ni devaluaciones repentinas.​

Bancos y precio del dólar en Guatemala este viernes 16 de enero

A continuación, se muestra una tabla orientativa basada en una fotografía de mercado cercana al 15–16 de enero, tomando como referencia el tipo de cambio oficial y las cotizaciones publicadas por portales que recopilan datos de bancos guatemaltecos. Los valores pueden variar ligeramente a lo largo del día y entre agencias, por lo que siempre se recomienda confirmar directamente con la entidad antes de realizar operaciones.

BANCO COMPRA (GTQ) VENTA (GTQ) Banco de Guatemala (referencia) Q7.6657 aprox. Q7.6657 aprox. Banrural Q7.50​ Q7.80​ Banco Industrial Q7.44​ Q7.82​ BAC Credomatic* Q7.55 aprox.​ Q7.78 aprox.​ Otros bancos locales (promedio) Q7.50–7.55​ Q7.78–7.82​

*Valores aproximados, ya que cada institución puede actualizar varias veces al día sus tipos para operaciones en ventanilla, tarjetas o transferencias internacionales.

Esta comparación ayuda a visualizar por qué el precio del dólar en Guatemala este viernes 16 de enero no es idéntico en todos los bancos, y cómo unos centavos pueden marcar diferencia al convertir montos grandes.

¿Qué significa para tus remesas el precio del dólar en Guatemala?

Para la comunidad guatemalteca en EE. UU., el precio del dólar en Guatemala este viernes 16 de enero implica que cada 100 dólares enviados se convierten aproximadamente en Q766–Q767 antes de comisiones y márgenes de las entidades financieras. Esa estabilidad favorece la planificación: no se observan cambios diarios de gran magnitud, por lo que el impacto en el bolsillo se mide más por las comisiones de envío que por el tipo de cambio en sí.​

Si usas bancos tradicionales o remesadoras, verás un tipo de cambio ligeramente distinto al oficial, ya que aplican un margen de ganancia sobre el valor de referencia.​

Plataformas digitales de cambio y envío suelen mostrar en tiempo real el valor USD/GTQ y el monto total que recibirá la familia en Guatemala, lo que ayuda a comparar opciones antes de confirmar la operación.​

En medios económicos regionales, se subraya que el quetzal es una de las monedas más estables de Iberoamérica, con variaciones anuales frente al dólar relativamente pequeñas, lo que reduce el riesgo cambiario para quienes envían dinero regularmente.​

¿Cómo consultar en minutos el precio del dólar en Guatemala este viernes 16 de enero?

Si quieres seguir el precio del dólar en Guatemala este viernes 16 de enero de forma confiable y con enfoque E‑E‑A‑T, lo ideal es combinar fuentes oficiales con plataformas financieras de prestigio. Algunas referencias clave:​

Banco de Guatemala (Banguat): publica el tipo de cambio de referencia del día y permite consultar series históricas por fecha y moneda.​

publica el tipo de cambio de referencia del día y permite consultar series históricas por fecha y moneda.​ Plataformas financieras internacionales (Investing, Wise, Exchange‑rates.org): ofrecen el valor USD/GTQ en tiempo casi real, junto con gráficos de variación diaria, semanal y mensual.​

ofrecen el valor USD/GTQ en tiempo casi real, junto con gráficos de variación diaria, semanal y mensual.​ Medios económicos y bancos locales: suelen difundir el tipo de cambio de apertura y cierre del dólar, así como análisis sobre la estabilidad del quetzal.​

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el precio del dólar en Guatemala para guatemaltecos en EE. UU.

¿El precio del dólar en Guatemala este viernes 16 de enero va a subir mucho durante el día?

Los datos de enero muestran variaciones muy pequeñas día a día, de milésimas de quetzal, por lo que no se esperan saltos bruscos en una sola jornada en condiciones normales.​

¿Es mejor enviar remesas hoy o esperar a otra fecha?

Con un tipo de cambio estable alrededor de Q7.66–Q7.67, la diferencia por esperar uno o dos días suele ser mínima; en la práctica pesa más elegir el servicio con menores comisiones y mejor tipo de cambio efectivo.​

¿Dónde veo el tipo de cambio oficial del día?

El Banco de Guatemala publica el tipo de cambio de referencia en su portal de “Tipo de Cambio”, donde puedes consultar el dato diario y rangos de fechas. Plataformas como Investing o Exchange‑rates.org sirven de complemento para verificar el comportamiento intradía y la historia reciente.​

¿Por qué el valor que da el banco es distinto al oficial?

Porque las entidades financieras aplican un margen de compra y venta sobre el tipo de cambio de referencia para cubrir costos y riesgo cambiario, de modo que el dólar que compras o vendes casi nunca coincide exactamente con el valor oficial de Banguat.