En un gesto de desafío que busca reafirmar la esencia democrática de Estados Unidos, miles de ciudadanos se preparan para salir a las calles este sábado 14 de junio en el “Día Nacional de Desafío Sin Reyes”. Este evento, convocado por la organización No Kings, tiene como objetivo protestar contra el autoritarismo y, en particular, contra el desfile militar promovido por el presidente Donald Trump, que coincide con su 79 cumpleaños y el 250 aniversario del Ejército estadounidense.

¿QUÉ ES “NO KINGS” Y QUÉ ES LO QUE BUSCA ESTE SÁBADO?

La iniciativa “No Kings” se alinea con el espíritu de resistencia al autoritarismo, recordando que el país no debe rendirse a la idea de un “rey” ni a un líder que, según los organizadores, “alimenta su ego” con un desfile millonario. La protesta busca demostrar la fortaleza de la democracia: un pueblo unido que rechaza ser gobernado y que exige respeto por sus derechos y libertades.

El desfile militar, respaldado por Trump y programado para el mismo sábado, tendrá un costo estimado de 45 millones de dólares, de los cuales hasta 16 millones se destinarán a reparaciones en las calles de Washington. Según NBC News, más de 7.000 militares desfilarán, 130 vehículos blindados recorrerán la capital y 50 aeronaves sobrevolarán el cielo en una muestra de poderío. Para muchos, este espectáculo no es más que un capricho presidencial disfrazado de celebración patriótica.

“No vamos a permitir que se organice un desfile financiado con decenas de millones de dólares de nuestros impuestos mientras nos arrebatan nuestros derechos y los programas que sustentan a nuestras familias”, señalaron los organizadores de No Kings. El mensaje es claro: el país pertenece al pueblo, no a un monarca.

Más de 7.000 militares marcharán y más de 50 aeronaves participarán en un extenso vuelo aéreo (Foto: AFP)

¿EN QUÉ CIUDADES SE PRODUCIRÁN LAS PROTESTAS?

En Nueva Jersey, uno de los estados con mayor participación en la protesta, se prevén decenas de manifestaciones, desde Newton Green a Atlantic City, pasando por lugares como Bloomfield, Montclair y Jersey City. Cada concentración será un espacio para alzar la voz y reclamar un país en el que el liderazgo no se confunda con la opulencia ni con el poder absoluto.

Caldwell: Avenidas Roseland y Bloomfield, 13:00 horas

Montclair: Brookdale Park, 10:00 horas

Rutherford: 6 Highland Cross cerca de la oficina de correos de Rutherford, 13:00 horas

Bloomfield: 1 Plaza Municipal, 15 horas

Newark: Estatuto de Lincoln, 12 Springfield Ave, 12 horas

Morristown: Ayuntamiento de Morristown, 11 horas

Ladera de la montaña: 1385 US-22, 11 horas

Piscataway: Edificio Municipal de Piscataway, 14 horas

Highland Park: Veterans Park, 11 horas

Trenton: Anexo de la Casa del Estado, 12 horas

Propiedad libre: Vinyard Park, 12 horas

Toms River: Centro comercial Ocean County, 16:30 horas

Municipio de Lacey: Ayuntamiento, 15 horas

Millville: Cruce del lago Union, 10 horas

Municipio de Woolwich: calles Auburn y Center Square, 15:30 horas

Pero las protestas no se limitarán a Estados Unidos: hasta el 3 de junio se habían registrado más de 1,600 manifestaciones “Sin Reyes” en lugares tan diversos como Europa, México, Canadá, África y las Islas Vírgenes. Esto refleja que la preocupación por el autoritarismo y el debilitamiento democrático traspasa fronteras.

NO HAY OTRO DÍA PARA LAS PROTESTAS CONTRA DONALD TRUMP

Los manifestantes insisten en que el 14 de junio no es solo una fecha de confrontación política, sino una oportunidad para que la ciudadanía muestre al mundo cómo funciona una verdadera democracia: con libertad de expresión, con organización colectiva y con la convicción de que ningún líder está por encima de la gente.

Y mientras el desfile militar exhibe blindados y aviones de combate, las calles se llenarán de carteles y voces que reclaman un país sin reyes, donde el poder se ejerza con humildad y respeto por la ley. Porque en una democracia, el pueblo siempre debe ser el protagonista.

Cabe mencionar que puedes registrarte para la protesta en el sitio web oficial de ‘No Kings’: nokings.org, o también puedes registrarte en mobilize.us.

