Si estás pasando por un proceso migratorio en Estados Unidos o simplemente necesitas cumplir con las nuevas reglas de registro, es probable que hayas recibido una notificación para presentarte a una cita de servicios biométricos. Evidentemente, este momento puede ser tedioso y confuso, así que es normal que te puedas sentir preocupado, y con mil preguntas en la cabeza respecto a cómo actuar en esta parte.

Cuando te llega esa carta oficial del USCIS con información sobre la cita, la fecha, el lugar, es fácil sentirse abrumado. Pero te lo digo desde ya: no hay nada que temer. Es un procedimiento que forma parte del cumplimiento legal en el país, especialmente si llevas más de 30 días viviendo aquí. Así que, si estás por asistir a tu reunión ya programada y no sabes qué esperar, te explico con calma qué datos biométricos te van a pedir.

El USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) es la agencia federal encargada de gestionar las solicitudes de inmigración y ciudadanía en Estados Unidos. (Foto: USCIS) ×

¿QUÉ SON LOS DATOS BIOMÉTRICOS?

Los datos biométricos son información física que sirve para identificarte de manera única. En otras palabras, son elementos que no se pueden falsificar fácilmente, como tus huellas dactilares o tu fotografía. El Gobierno de los Estados Unidos los utiliza para confirmar tu identidad y para realizar las verificaciones de antecedentes necesarias. Este paso es clave para continuar con casi cualquier trámite migratorio.

LOS DATOS BIOMÉTRICOS QUE SE TE SOLICITARÁ

1. Huellas dactilares

Esto es lo principal que te van a tomar. Usan un escáner digital, así que no hay tinta ni nada incómodo. Te escanean los dedos uno por uno, y repiten si hace falta hasta que todas las huellas queden registradas correctamente. Este proceso toma apenas unos minutos, pero es fundamental, ya que se usan para hacer cruces con bases de datos federales, como las del FBI.

2. Fotografía digital

También te tomarán una foto en el lugar. Es similar a una foto de pasaporte: sin accesorios que tapen tu rostro, fondo neutro, sin sonreír. Esa imagen será parte de tu expediente con USCIS y se usará para fines de identificación, así que lo ideal es que vayas presentable, pero no necesitas ropa formal.

3. Firma electrónica

Además, te pedirán firmar en una tableta digital. Es una firma legal que formará parte de tu expediente. Con ella se valida que asististe a la cita y también puede utilizarse más adelante si haces otros trámites migratorios. Es algo muy sencillo, solo asegúrate de firmar como sueles hacerlo.

¿QUÉ DEBES HACER DESPUÉS DE PRESENTAR LOS DATOS BIOMÉTRICOS?

Una vez que terminan de tomar tus datos, el personal del centro te puede entregar un comprobante de asistencia. Si es tu primer registro, más adelante podrías recibir un documento adicional como prueba de que cumpliste con el requisito legal. En el caso de las personas mayores de 18 años, es obligatorio llevar ese documento siempre contigo.

No tomes esta cita a la ligera. Presentarte a tiempo es una obligación legal y, si no asistes sin haber reprogramado con justificación, podrían considerar tu solicitud como abandonada. Este proceso puede parecer estresante al principio, pero te aseguro que no es complicado. Y sobre todo, no estás solo. Miles de personas están atravesando lo mismo, así que si tienes dudas, habla con alguien que ya haya ido o incluso con un abogado si lo consideras necesario. Cumplir con este paso es un avance importante en tu camino en Estados Unidos.