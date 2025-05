El Día de los Caídos, día en que se recuerda a los soldados estadounidenses que murieron en combate, es este lunes 26 de mayo. Es un feriado federal en Estados Unidos y muchos consumidores quieren aprovechar las ofertas que los supermercados están ofreciendo. Aunque la mayoría de los establecimientos permanecerán abiertos, algunos de ellos estarán cerrados. Aquí te contamos qué tiendas estarán atendiendo y no durante el “Día de la Decoración” este año.

LAS TIENDAS QUE ABRIRÁN SUS PUERTAS EL 26 DE MAYO

Para quienes planean hacer compras, Target y Walmart abrirán sus puertas en horario habitual, siendo opciones convenientes para encontrar desde artículos del hogar hasta ropa y comestibles. Sam’s Club, por su parte, abrirá con horarios especiales, desde las 8:00 a.m. para miembros Plus y desde las 10:00 a.m. para miembros Club.

Las tiendas Walmart abrirán en horario habitual el Día de los Caídos (Foto: AFP) ×

Los amantes de las mejoras para el hogar también estarán bien atendidos. Tanto Home Depot como Lowe’s estarán abiertos en su horario regular, perfectos para aquellos que aprovechan el feriado largo para proyectos de bricolaje. Si tu ferretería de confianza es Ace Hardware, te recomendamos llamar antes de salir, ya que sus tiendas son de propiedad independiente y los horarios pueden variar.

En cuanto a las grandes tiendas por departamentos, Macy’s, Kohl’s, JCPenney y TJ Maxx estarán abiertas el 26 de mayo, aunque algunos horarios pueden variar según la ubicación. Nordstrom y Nordstrom Rack operarán con horario especial, así que conviene revisar en línea o llamar con anticipación. Belk también abrirá sus puertas de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., ideal para una jornada de compras completa.

Las tiendas Macy's estarán abiertas en su horario habitual el 26 de mayo (Foto: AFP) ×

Los aficionados a la moda podrán visitar tiendas como Gap, Old Navy, Banana Republic y Athleta, aunque nuevamente, se recomienda verificar el horario con cada local. Quienes busquen renovar su guardarropa o aprovechar los descuentos de temporada no tendrán que posponer sus planes.

Para quienes disfrutan del aire libre, tanto Bass Pro Shops como Cabela’s atenderán de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., brindando tiempo suficiente para equiparse antes de una escapada de fin de semana. REI también estará abierto en horario extendido, desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., siendo una excelente opción para los aventureros de espíritu libre.

Y para no olvidar a nuestros amigos peludos, tanto Petco como PetSmart atenderán el Día de los Caídos. Mientras Petco mantendrá su horario habitual, PetSmart operará de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., así que hay tiempo suficiente para abastecerse de todo lo necesario para tus mascotas. Incluso tiendas especializadas como Office Depot, OfficeMax e IKEA estarán abiertas, permitiéndote avanzar en tus compras de oficina o decoración.

LA TIENDA QUE NO ABRIRÁ SUS PUERTAS EL 26 DE MAYO

Por otro lado, Costco mantendrá sus puertas cerradas, una tradición que la empresa respeta durante ciertos feriados importantes. Así lo informó el supermercado a través de su página web. Si es tu tienda favorita y pensabas hacer compras ese día, lo mejor es que tomes tus precauciones.

