Si quieres mejorar tus conocimientos, la prestigiosa universidad de Harvard ofrece un curso gratuito de programación CS50, completamente gratis y en línea. Conoce cómo inscribirte, cuánto dura y lo que aprenderás.

El curso es muy popular y ya se han inscrito más de 6 millones de personas, que quieren ampliar sus conocimientos y así acceder a mejores salarios, pues le dará mayor valor a su CV. ¿El idioma? Si bien el curso se dicta en inglés tiene transcripciones en varios idiomas como el español, chino, alemán, francés, portugués y turco.

¿DE QUÉ TRATA EL CURSO GRATUITO DE HARVARD?

La Universidad de Harvard ofrece su famoso curso de programación CS50x, la introducción a las empresas intelectuales de la informática y el arte de la programación para estudiantes de la carrera y no estudiantes de la carrera. Eso quiere decir que no necesitas ser programador informático porque están diseñados para quienes desean aprender los conceptos básicos de la informática, incluidos algunos lenguajes de programación de uso común, como C, Python, SQL, JavaScript, CSS y HTML. Sin embargo, algunos cursos más avanzados de la colección CS50 pueden tener requisitos previos.

El curso tiene una duración de 11 semanas

El curso es gratis, pero si deseas un certificado el costo es de US$219.

Puedes inscribirte en este enlace.

No se requieren conocimientos previos.

Estudias cuando puedas, sin horarios fijos.

Comienza el 23 de octubre y termina el 31 de diciembre.

Solo necesitas una computadora con internet.

La Universidad de Harvard es una de las más prestigiosas y alberga a estudiantes de diversas partes del mundo (Foto: Harvard/Facebook)

¿QUÉ CONTIENE EL CURSO DE HARVARD?

Los cursos CS50 de HarvardX enseñan a los alumnos los fundamentos de la informática, incluidos algunos lenguajes de programación de uso común, como C, Python, SQL, JavaScript, CSS y HTML. Los alumnos de CS50 pueden explorar la informática, el desarrollo de aplicaciones y juegos móviles, las tecnologías empresariales y el arte de la programación en otros cursos de CS50.

Lo que aprenderás:

Cómo crear y usar funciones básicas.

Cómo hacer que los programas tomen decisiones.

Cómo encontrar y arreglar errores en tu código.

Cómo probar que tus programas funcionan bien.

Cómo crear programas más complejos y organizados.

Cómo trabajar con archivos y datos.

Una comprensión amplia y sólida de la informática y la programación.

Cómo pensar algorítmicamente y resolver problemas de programación de manera eficiente.

Conceptos como abstracción, algoritmos, estructuras de datos, encapsulación, gestión de recursos, seguridad, ingeniería de software y desarrollo web.

Familiaridad con varios lenguajes, incluidos C, PHP y JavaScript, además de SQL, CSS y HTML.

El curso te permitirá comprender de manera amplia y sólida la informática y la programación (Foto: Diseñado por Freepik)