Si eres un habitual consumidor de café , es posible que hayas desechado sus restos por creer que no tendrían un segundo uso. Esa creencia llegará a su fin hoy, pues debes saber que dichas sobras pueden ser esenciales en tus ollas si las mezclas con el bicarbonato de sodio. En este artículo, te explicaré por qué debes combinar ambas sustancias y cómo prepararlas; te aseguro que quedarás fascinado con los resultados y ahorrarás una buena cantidad de dinero.

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Cada día, recurres a las ollas para preparar alguna comida; entonces, las colocas en las estufas y dichos artículos realizan su trabajo; sin embargo, su uso frecuente ocasiona que estas puedan presentar un aspecto “quemado”.

Dicha situación ocurre cuando cocinas a fuego muy alto o utilizas poca aceite, no realizas una limpieza frecuente o, en el peor de los casos, tus ollas están fabricadas con un material que no distribuye correctamente el calor .

Limpiarlas suele ser un trabajo arduo; posiblemente hayas recurrido a químicos agresivos, pero raras veces obtienes resultados positivos. Con la mezcla que te recomiendo ahora quedarás sorprendido.

El uso constante y la falta de limpieza ocasiona que las ollas presenten un aspecto "quemado". (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo funciona la mezcla de café y bicarbonato en las ollas quemadas

Una información compartida por Cocina Fácil explica que los restos del café se comportan como un exfoliante natural, capaz de retirar la comida que se pega en las ollas; eso sí, no consideres que provocará algún desperfecto en tu artículos.

También se caracteriza por tener componentes ligeramente ácidos ; entonces, elimina las manchas de cal y óxido que se forman con el uso frecuente .

Por su parte, el medio citado explica que el bicarbonato es una potente sustancia de limpieza. Su compuesto alcalino es capaz de remover el cochambre como los residuos orgánicos , además de eliminar los malos olores adheridos a la superficie metálica .

La mezcla de ambos elementos se convierte en una potente sustancia para eliminar las partes quemadas de las ollas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo preparar la mezcla de café y bicarbonato para limpiar ollas quemadas, paso a paso

Si bien los elementos principales son los restos de café y el bicarbonato, también es necesario contar con otros artículos, tales como una baja cantidad de agua, una esponja o paño suave y, en caso quieras tener un mejor resultado, un chorro de detergente líquido.

Cuando tengas los implementos, es necesario que sigas estos pasos para que tus ollas reluzcan como si fueran nuevas:

En un recipiente pequeño, mezcla partes iguales de restos de café y bicarbonato de sodio. Como complemento, aplica un chorro de agua o detergente líquido. Cuando obtengas una pasta, aplícala en las zonas quemadas de tus ollas. Espera un aproximado de 10 a 15 minutos. Este tiempo estimado es ideal para que dicha concentración tenga un mejor efecto de limpieza. Con la ayuda de una esponja, frota circularmente en las zonas donde aplicaste la pasta. Enjuagas tus ollas con abundante agua tibia y sécalas con la ayuda de un paño limpio.

Como notarás, se trata de un proceso sencillo, pero es necesario contar con cierta paciencia. Con este truco casero no deberás desechar tus ollas o comprar artículos químicos; tan solo un poco de café y bicarbonato serán suficientes para que tus ollas estén relucientes.

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