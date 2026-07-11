El regreso de Conor McGregor al octágono no tuvo el desenlace que imaginaban sus seguidores. Después de una larga ausencia en UFC, el irlandés volvió a encabezar una cartelera numerada para enfrentar a Max Holloway en el combate estelar de UFC 329, pero una lesión en la rodilla derecha terminó abruptamente con su presentación en Las Vegas.

La pelea apenas había comenzado cuando McGregor evidenció problemas físicos. En medio de una de las primeras acciones del combate, el excampeón se resintió de la rodilla y perdió estabilidad, una situación que rápidamente encendió las alarmas tanto en su esquina como entre los aficionados presentes en el T-Mobile Arena.

Termina mal la noche para McGregor ☘️#UFC329 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/YB3l8ckhB0 — UFC Español (@UFCEspanol) July 12, 2026

Aunque intentó mantenerse en pie, el irlandés no estaba en condiciones de continuar. El árbitro intervino para detener las acciones y dar paso a la revisión médica, que confirmó el final anticipado del combate. La pelea fue detenida a los 3:55 del primer asalto y Max Holloway fue declarado vencedor por nocaut técnico (TKO) debido a lesión.

El resultado dejó un sabor amargo para quienes esperaban ver a McGregor competir nuevamente al más alto nivel. Para Holloway, en cambio, la victoria representa un triunfo importante en una de las noches más mediáticas de su carrera, aunque el desenlace estuvo lejos del espectáculo que ambos habían prometido en la previa.

Resultados de la cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO DE LA PELEA Peso wélter Conor McGregor vs. Max Holloway 2 Conor McGregor se retira de la pelea por la lesión en la pierna (R1) Peso ligero Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis Paddy Pimblett ganó por sumisión (R1) Peso gallo Cory Sandhagen vs. Mario Bautista Mario Bautista ganó por decisión unánime Peso mosca Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh Brandon Royval ganó por sumisión (R3) Peso ligero King Green vs. Terrance McKinney King Green ganó por TKO (4:59 R1) Peso semipesado Robert Whittaker vs. Nikita Krylov Robert Whittaker ganó por TKO (1:01 R3) Peso pesado Gable Steveson vs. Elisha Ellison Gable Steveson ganó por TKO (2:31 R1) Peso gallo Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez Adrián Yáñez ganó por TKO (2:47 R1) Peso pluma Luke Riley vs. Kai Kamaka Luke Riley ganó por TKO (3:03 R1) Peso mosca femenino Tracey Cortez vs. Wang Cong Wang Cong ganó por decisión unánime Peso medio Damian Pinas vs. César Almeida Damian Pinas ganó por TKO (4:44 R1) Peso gallo Farid Basharat vs. John Garza Farid Basharat ganó por decisión unánime Peso medio Ryan Gandra vs. Zachary Reese Ryan Gandra ganó por TKO (1:15 R1) Peso mosca Cody Durden vs. Alessandro Costa Alessandro Costa ganó por sumisión (2:19 R2)