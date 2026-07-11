LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- El combate entre McGregor y Max Holloway terminó de manera anticipada tras una lesión sufrida por el irlandés. FOTO DE IAN MAULE PARA AFP Y GETTY IMAGES
LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- El combate entre McGregor y Max Holloway terminó de manera anticipada tras una lesión sufrida por el irlandés. FOTO DE IAN MAULE PARA AFP Y GETTY IMAGES
/ IAN MAULE
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El regreso de Conor McGregor al octágono no tuvo el desenlace que imaginaban sus seguidores. Después de una larga ausencia en UFC, el irlandés volvió a encabezar una cartelera numerada para enfrentar a Max Holloway en el combate estelar de UFC 329, pero una lesión en la rodilla derecha terminó abruptamente con su presentación en Las Vegas.

La pelea apenas había comenzado cuando McGregor evidenció problemas físicos. En medio de una de las primeras acciones del combate, el excampeón se resintió de la rodilla y perdió estabilidad, una situación que rápidamente encendió las alarmas tanto en su esquina como entre los aficionados presentes en el T-Mobile Arena.

Aunque intentó mantenerse en pie, el irlandés no estaba en condiciones de continuar. El árbitro intervino para detener las acciones y dar paso a la revisión médica, que confirmó el final anticipado del combate. La pelea fue detenida a los 3:55 del primer asalto y Max Holloway fue declarado vencedor por nocaut técnico (TKO) debido a lesión.

El resultado dejó un sabor amargo para quienes esperaban ver a McGregor competir nuevamente al más alto nivel. Para Holloway, en cambio, la victoria representa un triunfo importante en una de las noches más mediáticas de su carrera, aunque el desenlace estuvo lejos del espectáculo que ambos habían prometido en la previa.

Resultados de la cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

CATEGORÍA / DIVISIÓNPELEARESULTADO DE LA PELEA
Peso wélterConor McGregor vs. Max Holloway 2Conor McGregor se retira de la pelea por la lesión en la pierna (R1)
Peso ligeroPaddy Pimblett vs. Benoit Saint DenisPaddy Pimblett ganó por sumisión (R1)
Peso galloCory Sandhagen vs. Mario BautistaMario Bautista ganó por decisión unánime
Peso moscaBrandon Royval vs. Lone’er KavanaghBrandon Royval ganó por sumisión (R3)
Peso ligeroKing Green vs. Terrance McKinneyKing Green ganó por TKO (4:59 R1)
Peso semipesadoRobert Whittaker vs. Nikita KrylovRobert Whittaker ganó por TKO (1:01 R3)
Peso pesadoGable Steveson vs. Elisha EllisonGable Steveson ganó por TKO (2:31 R1)
Peso galloCody Garbrandt vs. Adrián YáñezAdrián Yáñez ganó por TKO (2:47 R1)
Peso plumaLuke Riley vs. Kai KamakaLuke Riley ganó por TKO (3:03 R1)
Peso mosca femeninoTracey Cortez vs. Wang CongWang Cong ganó por decisión unánime
Peso medioDamian Pinas vs. César AlmeidaDamian Pinas ganó por TKO (4:44 R1)
Peso galloFarid Basharat vs. John GarzaFarid Basharat ganó por decisión unánime
Peso medioRyan Gandra vs. Zachary ReeseRyan Gandra ganó por TKO (1:15 R1)
Peso moscaCody Durden vs. Alessandro CostaAlessandro Costa ganó por sumisión (2:19 R2)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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