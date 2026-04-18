Si estás residiendo en Chicago , tendrás que prepararte ante las condiciones gélidas que llegarán a esta ciudad para este fin de semana y que posiblemente se pueda extender en los próximos días. Los expertos en meteorología advirtieron que las temperaturas en esta área descenderán drásticamente, obligando a sus residentes en recurrir a ropa abrigadora. Por esa razón, es necesario que estés al tanto de este panorama climático con el propósito de que tomes tus precauciones. Te invito a leer los siguientes párrafos.

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Para el presente día, el Servicio de Meteorología Nacional (NWS, por sus siglas inglés) señaló que las plantas y los sistemas de riego pueden resultar afectados ante el descenso de los valores térmicos en la ciudad.

Es altamente probable que el agua se congele en estos mecanismos, ocasionando que las distintas familias se queden sin este servicio.

En esta alerta también se precisó que, a excepción del condado de Cook, toda el área de la ‘Ciudad de los Vientos’ estará bajo advertencia de heladas desde la noche de este sábado 18 hasta el domingo 19 de abril, pero no sería lo único.

Ante esta alerta de heladas, es necesario que los residentes se abriguen correctamente para evitar sufrir de hipotermia. (Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

Desde la noche de este domingo hasta el lunes 20 de abril, la ciudad de Chicago estará bajo vigilancia de heladas . Es posible las temperaturas desciendan drásticamente hasta los 20 °F en horas de la noche, según el NWS.

Desde la perspectiva del equipo Storm de NBC 5, aquellas zonas situadas alrededor de Chicago, fuera del impacto de la isla de calor urbana, podrían registrar valores térmicos cercanos al punto de congelación.

Pese a esta alerta emitida por estos servicios meteorológicos, existen buenas noticias; esta ola de frío extremo será breve, ya que se prevé que las temperaturas nuevamente asciendan hasta los 70 °F para el martes 21 de abril .

A pesar de este frío congelante en la ciudad, será breve, ya que se prevé un aumento de temperaturas desde el martes 21 de abril. (Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

Cómo protegerte del descenso de temperaturas en Chicago

Tienes que revisar las alertas emitidas por el NWS; activa las notificaciones de emergencia de la ciudad de Chicago.

Usa tres capas de ropa al momento de salir a las calles (capa interior térmica, capa aislante y capa exterior cortaviento); cubre tus extremidades.

Evitar estar mucho tiempo fuera de tu casa. Realiza trayectos cortos.

Cierra correctamente tus puertas y ventanas; también revisa tu calefacción en caso cuentes con alguna.

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