Una intensa ola de calor se mantiene sobre el este de Estados Unidos y está provocando temperaturas poco habituales para esta época del año. En pleno abril, varias ciudades podrían acercarse o incluso superar sus récords históricos. El fenómeno afecta principalmente a la franja que va desde el Atlántico Medio hasta el valle de Ohio. En estas zonas, los termómetros ya superan los 90 °F (32 °C), generando un ambiente más propio del verano que de la primavera.

En Washington D.C., se espera que la temperatura alcance cerca de los 93 °F durante el miércoles 15 de abril de 2026, con calor persistente también el jueves. En Nueva York, el Central Park podría llegar a los 86 °F, muy cerca de su récord histórico de 87 °F para esta fecha.

Según Univision, Filadelfia se posiciona como una de las ciudades más afectadas, con máximas previstas de hasta 92 °F. Otras ciudades como Atlanta también registrarán valores elevados, rondando los 88 °F, mientras el calor se extiende por el sur y la costa este.

Washington D.C., Nueva York y Filadelfia están entre las zonas más afectadas y podrían acercarse a récords históricos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los especialistas explican que este escenario se debe a un sistema de alta presión que permanece casi inmóvil, situación favorece la acumulación de aire caliente en la región y evita que ingresen corrientes más frescas.

Este patrón climático se mantendrá durante varios días, al menos hasta el viernes 17 de abril de 2026. Durante ese periodo, gran parte del corredor del Atlántico continuará con temperaturas por encima de lo normal.

Se espera que las temperaturas comiencen a bajar hacia el fin de semana con la llegada de un frente frío. (Foto referencial: Pixabay)

Las autoridades meteorológicas siguen de cerca la evolución del sistema y recomiendan a la población mantenerse informada. Se espera que el calor comience a disminuir gradualmente hacia el fin de semana, cuando un frente frío avance desde el norte.

El alivio llegará con la entrada de aire más fresco desde el océano Atlántico. Para el inicio de la próxima semana, las temperaturas deberían estabilizarse en gran parte del este del país.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

La inestabilidad del clima en EE. UU. no depende de un año específico, sino de patrones que se repiten cada primavera. Ocurre porque el aire frío del norte choca con el aire cálido y húmedo del Golfo de México y además la corriente en chorro (jet stream) se vuelve más variable en esta época.

Esa combinación genera tormentas fuertes, cambios bruscos de temperatura y fenómenos como tornados.

En cuanto al calor, el patrón esperado es el mismo: empieza a consolidarse entre mayo y junio en gran parte del país, aunque puede adelantarse en el sur; sin embargo, abril y parte de mayo suelen seguir siendo inestables, con días cálidos seguidos de frentes fríos.

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