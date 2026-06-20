Los habitantes de San Francisco podrán acceder a alimentos gratis en una nueva semana que está a punto de llegar. Desde el lunes 22 hasta el jueves 25 de junio, distintas organizaciones benéficas están dispuestas a brindar esta ayuda con el propósito de que las familias accedan a recursos nutritivos. Si resides en esta ciudad, te invito a leer esta nota para que sepas los horarios y las despensas disponibles.
Las ciudades pertenecientes a California —tal como San Francisco— presentan un alto costo de vida, obligando a sus ciudadanos a tener buenos ingresos para mantener un estilo de vida aceptable. Pese a ello, la realidad es distinta.
Existen familias que no cuentan con los recursos económicos suficientes para solventar sus gastos mensuales. Por esta razón, decenas de despensas pretenden aliviar esa carga brindando alimentos totalmente gratis.
Los interesados podrán acceder a recursos perecibles y no perecibles; es decir, existe una alta posibilidad de que estos puntos de distribución reparten carnes, lácteos, enlatados, cereales, frutas, verduras, entre otros.
A continuación, te mostraré una lista detallada de los horarios y las despensas disponibles en la ciudad para aproveches esta iniciativa.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 22 al 25 de junio
- Lunes 22 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Martes 23 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Miércoles 24 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Jueves 25 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Te comentaré que el banco de alimentos SF-Marin distribuye provisiones gratuitas en diversos puntos de la ciudad. Para ello, ingresa a su LOCALIZADOR para ubicar las despensas semanales, cajas de comida mensuales a adultos mayores, insumos de emergencia por única ocasión, entre otras ayudas.
Para las personas que tengan complicaciones para acceder a Internet, existe la línea telefónica 415-824-36663 con asistencia en español, a través de la cual los teleoperadores ubicarán la despensa más cerca al domicilio.
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