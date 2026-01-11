Los residentes del norte de Texas deben estar preparados para una nueva semana de condiciones climáticas desafiantes, ya que el aire gélido parece haber llegado para quedarse. Aunque el inicio del año trajo ambientes cálidos para la región, los nuevos pronósticos meteorológicos indican un cambio drástico que, posiblemente, invite a sus residentes usar ropa abrigadora. ¿Qué tan bajo caerá el termómetro y qué días serán los más críticos para el estado de la Estrella Solitaria? Descubre los detalles completos en la siguiente nota.

Según el reporte meteorológico de CBS News , los residentes del norte de la región han experimentado un clima frío en la mañana de este domingo 11 de enero, con valores térmicos que oscilaron entre 26° y 30°F. Es más, los vientos del norte intensificarán el aire gélido.

En horas de la tarde, las temperaturas alcanzaron máximas de 57°F, especialmente en el condado de Dallas-Fort Worth, con presencia de nubosidad en lo que resta de la jornada. Respecto a las precipitaciones, el medio citado señaló que están descartadas.

El área de Dallas-Fort Worth presentó un ambiente fresco, pero con sensaciones gélidas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuál es el pronóstico climático en el norte de Texas para la semana entrante

Los meteorólogos de CBS News indicaron que, para el lunes 12 de enero, esta área registrará un clima fresco por las mañanas; sin embargo, sus ciudadanos podrán experimentar una sensación térmica gélida, ya que los valores se mantendrán con mínimas de 26°F.

Conformen pasen las horas, el panorama se volverá más agradable, pues las temperaturas alcanzarían los 59°F, con una sensación térmica de 41°F. Pese a este ligera mejora, los especialistas recomiendan mantenerse abrigadas en gran parte del día.

Desde el martes 12 de enero, el ambiente será más templado en esta área de Texas, con temperaturas que oscilarán entre 61° y 67°F. Sin embargo, se prevé una próxima precipitación para el viernes 16 del presente mes.

Para el viernes 16 de enero, se prevé una ligera lluvia en el norte del estado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por qué en Texas hace más calor que frío

En el estado de la Estrella Solitaria es común que presente un ambiente cálido a lo largo del año, aunque sus temperaturas pueden descender drásticamente en época de invierno. Por ejemplo, en tiempos de verano, Texas presenta valores térmicos de hasta 100°F.

El motivo del arduo calor en esta región se debe a que está situada en altitudes subtropicales y recibe mucha radiación solar. Es más, el Golfo de México aporta aire cálido y húmedo a gran parte del estado, logrando que los veranos sean calurosos, según lo señalado por el gobierno de Texas .

