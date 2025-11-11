La incertidumbre alimentaria volvió a golpear a Texas este mes de noviembre. Aunque los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) comenzaron a distribuirse, miles de familias notaron que los montos reflejados en sus tarjetas Lone Star eran mucho menores que lo habitual. En esta nota explicamos por qué los texanos recibieron pagos incompletos y cómo se están reanudando las entregas tras el cierre histórico del gobierno federal.

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (Texas Health and Human Services Commission, HHSC) informó que los retrasos y pagos parciales están directamente vinculados a la suspensión temporal de fondos federales. Según datos de Propel —aplicación que gestiona datos del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT)—, alrededor de 3.5 millones de texanos, incluidos 1.7 millones de niños, dependen de esta ayuda para alimentarse.

¿CÓMO SE ESTÁN DISTRIBUYENDO LOS PAGOS PARCIALES DEL SNAP SEGÚN LA FECHA DE COBRO?

Los beneficiarios del SNAP cuyos depósitos se realizan entre el 1 y el 10 de cada mes recibieron solo una parte de su asignación el 10 de noviembre. “Los beneficiarios del programa SNAP que suelen recibir sus ayudas entre el 1 y el 10 de cada mes verán reflejados los beneficios parciales en sus tarjetas Lone Star el 10 de noviembre”, confirmó Tiffany Young, representante de la HHSC.

Para quienes cobran después del día 11, los pagos se acreditarán en la fecha habitual, también de forma parcial. Esta medida obedece a una directiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA), que ordenó a los estados emitir hasta el 65% del beneficio mensual según el tamaño del hogar y los ingresos de los solicitantes.

En respuesta a los retrasos, los bancos de alimentos en Texas —entre ellos el Houston Food Bank y el North Texas Food Bank— reportaron un aumento significativo en la demanda durante la última semana. Voluntarios afirman que la situación recuerda a los primeros meses de la pandemia, cuando las líneas de autos para recibir alimentos se extendían por kilómetros.

La administración Trump autorizó fondos de emergencia para cubrir los pagos parciales de SNAP (Foto: AFP)

¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS BENEFICIOS DEL SNAP ESTÁN RECIBIENDO LOS TEJANOS?

Según Justin King, de Propel, algunos texanos recibieron cerca del 65% de la asignación mensual regular, mientras que otros apenas vieron acreditados US$16 o ningún monto.

El HHSC no ha precisado cuántos hogares ya recibieron sus fondos, pero estimaciones iniciales indican que al menos 716,000 beneficiarios deberían haber cobrado antes del día 10. Como no ocurrió, muchas familias han debido ajustar sus presupuestos y buscar apoyo en entidades locales.

“Apenas recibí 63 dólares de los 338 que normalmente me depositan”, contó Amber Harrington, residente en Onalaska. Otros, como Sarah Jones, del condado de Liberty, aún esperan la totalidad del pago habitual de aproximadamente US$700 para alimentar a sus hijos adolescentes.

Los beneficiarios SNAP pueden acceder a ayuda adicional solo a través de órdenes judiciales o fondos de emergencia (Foto: AFP)

LA TABLA OFICIAL DE BENEFICIOS PUBLICADA POR LA HHSC

La HHSC publicó el lunes una tabla oficial que detalla cuánto recibirán los texanos este mes en función del tamaño del hogar y el ingreso mensual. Algunos ejemplos:

Persona sola sin ingresos : US$193

: US$193 Dos personas con ingresos de hasta US$1,310 : US$352

: US$352 Hogar de tres con ingresos superiores a US$1,696 : no recibe beneficios

: no recibe beneficios Hogar de cuatro con ingresos inferiores a US$2,050: US$649

Estos cálculos corresponden al esquema de pagos parciales aprobado por el USDA para noviembre. Según la agencia, los pagos completos se retomarán apenas se reactive el presupuesto federal, algo que podría ocurrir esta misma semana si el Congreso aprueba el plan temporal para reabrir el gobierno.

