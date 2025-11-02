Si trabajas en California, lo más probable es que te preguntes cuándo llegará el próximo aumento del salario mínimo. Aunque este 2025 la tarifa estatal se mantiene sin cambios, el nuevo ajuste ya tiene fecha y beneficiará a millones de trabajadores a partir de 2026. Aquí te explicamos cuánto será, a quiénes alcanzará y por qué el incremento no se aplicó en 2025.

California continúa liderando la lista de estados con los salarios más altos de Estados Unidos, pese al alto costo de vida y las presiones inflacionarias. Según el Departamento de Finanzas de California (DOF, por sus siglas en inglés), el salario mínimo permanecerá en US$16.50 por hora hasta finales de 2025, antes de que entre en vigor un nuevo ajuste estatal en enero de 2026. Esta noticia tiene un impacto en la comunidad latina e hispana que concentra el 40% de la fuerza laboral en California, según datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (U.S. Department of Labor).

¿CUÁL ES EL SALARIO MÍNIMO ACTUAL EN CALIFORNIA EN 2025?

Durante todo 2025, el salario mínimo en California continúa fijado en US$16.50 por hora, de acuerdo con la Ley de Normas Laborales de California (California Labor Code Section 1182.12).

El Departamento de Finanzas de California (DOF) informó que el incremento automático no se activó en 2025 porque la inflación estatal no superó el umbral legal establecido para autorizar un aumento.

Hay que destacar que California es uno de los estados con la mejor retribución base en todo el Estados Unidos con el fin de otorgar los recursos para hacer frente al elevado costo de vida.

¿QUÉ SECTORES TIENEN SALARIOS MÍNIMOS DIFERENTES EN CALIFORNIA?

Aunque el salario base es uniforme a nivel estatal, existen excepciones por industria y tamaño de empresa. Algunos sectores clave ya aplican incrementos independientes aprobados en los últimos meses:

Sector de comida rápida: Desde el 1 de abril de 2025 , los empleados de cadenas con más de 60 sucursales reciben un salario mínimo de US$20 por hora , conforme a la Ley AB 1228 firmada por el gobernador Gavin Newsom .

Desde el , los empleados de cadenas con más de 60 sucursales reciben un salario mínimo de , conforme a la firmada por el gobernador . Sector salud: A partir de 2026 , se aplicará un aumento progresivo que iniciará en US$23 por hora para empleados de hospitales, clínicas y centros médicos, bajo la Ley SB 525 .

A partir de , se aplicará un aumento progresivo que iniciará en para empleados de hospitales, clínicas y centros médicos, bajo la . Gobiernos locales: Distritos como San Francisco, Los Ángeles y San José ya superan el mínimo estatal, con tarifas que van desde US$17.25 hasta US$18.67 por hora, según el Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR).

Nota: Además, hay que tener en cuenta que los condados pueden tener su propia salario mínimo por hora, el cuál es mayor al estatal.

California ha implementado un nuevo salario mínimo para los trabajadores de comida rápida desde 2025 (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SERÁ EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN CALIFORNIA EN 2026?

El próximo aumento del salario mínimo en California entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Aunque el monto final dependerá de los datos de inflación publicados en otoño, las estimaciones actuales lo sitúan entre US$17 y US$17.25 por hora.

Además, la ley contempla revisiones automáticas anuales, de modo que los salarios seguirán el ritmo del costo de vida, especialmente en áreas metropolitanas como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.

