¿Alguna vez devolviste un regalo navideño a la tienda donde lo adquiriste porque no cumplía con tus expectativas, te probaste y no te quedaba o cualquier otro motivo? Pues bien, desde ahora los grandes almacenes cobrarán un cargo adicional por realizar dicha acción. ¿Qué monto exactamente y cómo evitar cargos adicionales? A continuación, te detallamos lo que necesitas saber.

Vale precisar que las devoluciones en muchas tiendas en Estados Unidos se siguen aplicando de forma gratuita, pero esta nueva tendencia se hace más común en almacenes como Macy’s, Zara o Best Buy.

¿EN QUÉ CASOS APLICAN LOS CARGOS ADICIONALES POR DEVOLVER REGALOS DE NAVIDAD?

Los costos por devolución de regalos navideños aplican cuando realizaste la compra por correo. El monto variará según el tipo de producto que quieras devolver.

Asimismo, se aplica un cargo si usas un certificado de regalo para devolver un artículo que no te gusta. En este caso, los minoristas los deducirán de tu crédito en la tienda.

Algunos regalos navideños puedes devolverlos, pero con un monto adicional (Foto: Freepik / CBP)

¿CUÁNTO COBRAN LAS TIENDAS POR DEVOLUCIÓN DE REGALOS NAVIDEÑOS?

A continuación, el monto que cobran las tiendas por devolución de regalos de Navidad:

Macy’s: US$9.99 más impuestos a los clientes que no forman parte de su programa de lealtad Stars Rewards.

US$9.99 más impuestos a los clientes que no forman parte de su programa de lealtad Stars Rewards. TJ Maxx y Marshalls: US$11.99

US$11.99 JCPenney, J. Crew, Abercrombie & Fitch, H&M, Zara, American Eagle Outfitters, UNIQLO y Urban Outfitters: de US$3.99 a US$8

de US$3.99 a US$8 Best Buy: hasta US$45 en las devoluciones como teléfonos, tablets, drones, cámaras DSLR y otros dispositivos activables. Esto porque al estar la caja abierta, “el valor percibido disminuye y las tiendas tienen que encontrar la manera de empaquetarlo y volver a colocarlo en los estantes” , explicó Trae Bodge, experto en compras inteligentes con el New York Post. OJO: el cobro se da si el producto fue abierto, pero si el sello de fábrica está intacto, no se aplica.

hasta US$45 en las devoluciones como teléfonos, tablets, drones, cámaras DSLR y otros dispositivos activables. Esto porque al estar la caja abierta, , explicó Trae Bodge, experto en compras inteligentes con el New York Post. OJO: el cobro se da si el producto fue abierto, pero si el sello de fábrica está intacto, no se aplica. Amazon: US$1.00 a quienes “intentan devolver un artículo en un local de UPS Store cuando hay una ubicación de Whole Foods, Amazon Fresh o Kohl’s a una distancia similar o más cercana”, publica El Diario.

US$1.00 a quienes “intentan devolver un artículo en un local de UPS Store cuando hay una ubicación de Whole Foods, Amazon Fresh o Kohl’s a una distancia similar o más cercana”, publica El Diario. Dillard’s: US$9.95. Vale precisar que pueden aplicar tarifas de reposición en ciertos artículos.

US$9.95. Vale precisar que pueden aplicar tarifas de reposición en ciertos artículos. JCPenney: US$8.00 por tarifa fija por el uso de su etiqueta prepagada.

US$8.00 por tarifa fija por el uso de su etiqueta prepagada. J.Crew: US$7.50

US$7.50 Abercrombie & Fitch: US$7.00

US$7.00 American Eagle: US$5.00 tarifa estándar

US$5.00 tarifa estándar Zara: US$4.95

US$4.95 H&M: US$3.99. Este monto no se cobra a los miembros del programa H&M Loyalty.

US$3.99. Este monto no se cobra a los miembros del programa H&M Loyalty. Nordstrom: Aplica la devolución sin costo para sus productos de lujo y su tienda principal. En caso de su Outlet o Nordstrom Rack, la tarifa es US$9.95

¿CÓMO EVITAR CARGOS ADICIONALES POR DEVOLVER REGALOS DE NAVIDAD?

Si de todas formas quieres devolver tu regalo navideño, pero quieres evitar un cargo adicional, Bodge recomienda hacerlo presencialmente en la misma tienda, aunque debes esperar hasta la primera semana de enero para evitar largas filas, producto de las ofertas posteriores a la Navidad. Asimismo, los artículos deben estar en buenas condiciones.

Otra alternativa es registrarte gratuitamente en tiendas como Macy’s o H&M para ser parte de sus programas de lealtad y ahorrarte cobros adicionales por devolución.

¿POR QUÉ SE APLICA ESTA NUEVA POLÍTICA?

Trae Bodge explicó que los cargos por devolución se aplican desde hace un par de años porque la gente se aprovechaba. “Vimos un gran aumento en las compras en línea durante la pandemia, y los minoristas que al principio decían: ‘Oh, nosotros pagamos el envío de vuelta’, de repente, se volvieron escandalosos”, señaló al New York Post

Debido a que los consumidores devolvían gran cantidad de artículos, muchos de estos terminaban en los vertederos. Además procesar una devolución sin costo originaba un monto adicional del 40% del precio original para el minorista, según un informe de Optoro de 2023.

De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas, se estima que este año los compradores devolverán cerca del 19.3% de las ventas en línea en Estados Unidos, con un costo estimado de US$849,900 millones.

