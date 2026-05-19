Ir de compras a outlets en Estados Unidos es una de las actividades favoritas de miles de turistas latinoamericanos que aprovechan sus viajes para adquirir ropa, tecnología, perfumes o regalos a mejores precios. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que ciertas compras pueden generar sospechas migratorias y poner en riesgo su visa americana. El problema no está en comprar como turista, sino cuando las autoridades detectan señales de que el viajero podría estar utilizando su visa B1/B2 para actividades comerciales o de reventa. En esos casos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede tomar medidas severas, incluyendo la cancelación inmediata de la visa y restricciones para volver a ingresar al país.

Qué sí permite hacer la visa de turista B1/B2

La visa B1/B2 fue creada para actividades temporales no remuneradas dentro de EE.UU. Entre las acciones permitidas se encuentran:

Turismo y vacaciones

y vacaciones Visitas familiares o sociales

o sociales Compras personales

Compra de regalos para familiares o amigos

o amigos Tratamientos médicos

Participación en eventos culturales o conferencias

Por esa razón, viajar a outlets o centros comerciales no representa un problema por sí solo. Las alertas comienzan cuando las compras parecen tener fines comerciales.

Comprar grandes cantidades en outlets de EE.UU. puede generar sospechas sobre el uso de tu visa. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El comportamiento que puede despertar sospechas migratorias

Las autoridades migratorias no necesitan encontrar a una persona vendiendo productos para sospechar que existe una actividad comercial. Muchas veces analizan patrones de viaje, frecuencia de ingreso al país y el tipo de mercancía transportada.

Según la especialista en trámite de visas Milena Zambrano, algunas situaciones que pueden generar alertas incluyen:

Viajar constantemente solo para comprar mercancía

solo para comprar mercancía Llevar grandes cantidades de productos idénticos

de productos idénticos Transportar maletas llenas de artículos nuevos

de artículos nuevos Tener facturas difíciles de justificar

Ingresar y salir del país en periodos muy cortos de tiempo

Cuando las compras dejan de parecer turismo y comienzan a verse como un negocio, la situación cambia completamente para el viajero.

Lo que dice un abogado de inmigración sobre la visa B1/B2

El abogado de inmigración Sebastián Simón explicó que comprar para uso personal sí está permitido bajo una visa B2, pero hacerlo con intención de revender mercancía puede considerarse una violación migratoria.

Según señaló, “venir de compras para fines personales está permitido, pero si se adquiere mercancía con la intención de revenderla, se convierte en una actividad comercial, lo cual la visa B2 no autoriza”.

Eso significa que incluso actividades que muchas personas consideran normales, como comprar grandes cantidades para vender después en su país, podrían interpretarse como uso indebido de la visa.

Cómo detecta CBP estas actividades comerciales con visa B1/B2

La CBP tiene facultades para revisar equipaje, documentos y pertenencias personales al ingresar a Estados Unidos. En algunos casos, incluso pueden inspeccionar dispositivos electrónicos en busca de evidencia relacionada con actividades comerciales.

Las autoridades también observan:

Frecuencia de viajes

Historial migratorio

Métodos de pago

Cantidad y tipo de productos transportados

Coherencia entre el perfil del viajero y sus compras

Por eso, especialistas recomiendan mantener siempre coherencia entre el tipo de visa y las actividades realizadas durante la estancia en el país.

La CBP en EE.UU. puede revisar compras en outlets y detectar posibles violaciones relacionadas con visas de turista. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Las consecuencias de usar la visa B1/B2 para fines comerciales pueden ser graves

Utilizar una visa de turista para actividades comerciales puede terminar en sanciones severas. Entre las posibles consecuencias están:

Cancelación inmediata de la visa americana

Deportación exprés

Prohibición de ingreso a Estados Unidos hasta por cinco años

Dificultades para renovar o volver a solicitar una visa en el futuro

En algunos casos, los agentes migratorios permiten que el viajero retire voluntariamente su solicitud de ingreso, pero aun así queda un antecedente negativo en el historial migratorio.

La recomendación de los expertos sobre la visa B1/B2

Especialistas en inmigración recuerdan que la visa B1/B2 debe utilizarse exclusivamente para los fines autorizados. Comprar ropa, electrónicos o regalos para uso personal no representa un problema, pero convertir esos viajes en una actividad comercial sí puede traer consecuencias importantes.

La recomendación es clara: evitar compras excesivas difíciles de justificar y no usar la visa de turista para generar ganancias o revender productos. Mantener coherencia entre el motivo del viaje y las actividades realizadas puede marcar la diferencia entre unas vacaciones sin problemas y una complicación migratoria que afecte futuros ingresos a Estados Unidos.

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