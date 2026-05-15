Viajar a Estados Unidos con el pasaporte o la visa dañada puede convertirse en un problema serio en el aeropuerto, incluso si los documentos todavía están vigentes. Muchas personas creen que pequeños detalles como una página doblada, una esquina rota o una visa ligeramente deteriorada no afectan el viaje, pero las autoridades migratorias estadounidenses revisan cuidadosamente el estado físico de cada documento. Si el sistema no puede leer correctamente los códigos digitales o el oficial detecta daños visibles, el pasajero podría enfrentar retrasos, inspecciones adicionales e incluso la negativa de ingreso al país. Por eso, antes de abordar un vuelo, conviene revisar cuidadosamente el pasaporte y la visa para evitar contratiempos inesperados.

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto explicó a Noticias Telemundo que el estado del documento puede marcar la diferencia al llegar a un punto de control migratorio.

“Si es un daño donde no se pueden leer los códigos digitales de su pasaporte dudo que le sirva. Si está mojado, se dobló, la foto está doblada, una página está dañada, se quemó una esquina, se rompió un poco, pero es legible la parte, acuérdense que ahora todo es computarizado en los aeropuertos de Estados Unidos y hay que meter el pasaporte en una plancha digital y algunas veces el oficial lo escanea”, señaló la especialista.

Además, advirtió que cuando el daño afecta la parte que debe ser escaneada, el viajero podría ser enviado a una inspección secundaria. En esos casos, las autoridades verifican directamente con el país emisor si el documento todavía es válido. Dependiendo de la situación, el pasajero podría quedar retenido durante varias horas o incluso días mientras se completa la revisión.

La visa para EE.UU. puede quedar invalidada si se presenta en un pasaporte dañado o manipulado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

EE.UU. advierte que una visa dañada puede quedar inválida

El Departamento de Estado advierte que las visas dañadas, alteradas o manipuladas pueden considerarse automáticamente inválidas, sin importar que todavía se encuentren dentro de su periodo de vigencia.

Esto significa que una visa rota, mojada, despegada o deteriorada podría ser revocada inmediatamente al momento de la inspección migratoria. Según la autoridad estadounidense, si la visa presenta daños visibles, el viajero deberá solicitar una nueva en una embajada o consulado estadounidense fuera de EE.UU.

Las autoridades también remarcan que las visas deben permanecer físicamente dentro del pasaporte donde fueron emitidas. Algunas personas intentan retirar la página de la visa de un pasaporte vencido para colocarla en uno nuevo, pero esta práctica está totalmente prohibida y provoca la invalidez automática del documento.

Qué hacer si tienes un pasaporte nuevo pero la visa sigue en el antiguo

El gobierno estadounidense aclara que, si una persona renovó su pasaporte pero todavía tiene una visa válida en el anterior, sí puede viajar sin necesidad de reemplazarla. En ese caso, la recomendación es llevar ambos documentos:

El pasaporte antiguo con la visa vigente.

El pasaporte nuevo y válido.

Mientras la visa permanezca intacta y legible en el pasaporte anterior, el viajero puede utilizar ambos documentos juntos al ingresar a EE.UU.

El Departamento de Estado advierte que cualquier daño en la visa para EE.UU. obliga a solicitar una nueva en una embajada o consulado. | Crédito: a_Taiga / iStock / a_Taiga

Qué pasa si el pasaporte o la visa se pierden o son robados

Si el pasaporte con la visa estadounidense se pierde o es robado, las autoridades recomiendan reportarlo lo antes posible y comenzar el proceso de reemplazo correspondiente. Esto ayuda a prevenir fraudes o problemas migratorios futuros.

La recomendación principal es no esperar hasta el día del viaje para revisar los documentos. Si existen dudas sobre el estado de la visa o el pasaporte, lo más seguro es consultar previamente con una embajada o consulado de EE.UU. antes de intentar abordar un vuelo.

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