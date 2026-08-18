La posibilidad de que Estados Unidos enfrente un El Niño muy fuerte este año aumentó, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). El Centro de Predicción Climática de la agencia elevó al 90% la confianza en el pronóstico, frente al 81% de hace un mes, aunque la intensidad prevista del fenómeno se mantiene sin cambios.

“Este El Niño podría ser uno de los más fuertes registrados históricamente desde 1950, pero el CPC indica que eso no garantiza que veamos impactos ‘típicos’ en todas partes”, explicó el meteorólogo de NBC Los Angeles, David Biggar.

¿Qué es El Niño y qué puede provocar?

El Niño es un fenómeno climático que ocurre cuando las aguas del océano Pacífico frente a la costa de Sudamérica se vuelven más cálidas de lo normal. El calentamiento, que suele alcanzar su punto máximo durante el invierno, modifica los patrones de la atmósfera y puede influir en las condiciones meteorológicas de distintas partes del mundo.

Los meteorólogos clasifican El Niño como débil, moderado, fuerte o muy fuerte, dependiendo de cuánto se aleje la temperatura del océano de los valores normales.

No existe una categoría oficial llamada “súper El Niño”, término que suele utilizarse informalmente cuando el fenómeno llega con una fuerza muy superior a la registrada en los últimos tiempos. Además, cada episodio es diferente, por lo que una mayor intensidad no significa necesariamente que todos sus efectos sean más extremos.

En California, un El Niño intenso no garantiza un invierno lluvioso, ya que la lluvia depende en gran medida de los ríos atmosféricos. (Foto por TAYFUN COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

¿Tendrá California un invierno más lluvioso?

La posible llegada de un El Niño muy fuerte no significa automáticamente que el sur de California tendrá un invierno lluvioso. Estos fenómenos no son tormentas ni generan por sí mismos sistemas de lluvia y algunas temporadas de El Niño han sido secas, otras húmedas y otras estuvieron cerca del promedio.

Para el sur de California, Biggar señala que todavía es difícil determinar cómo será el próximo invierno.

La cantidad de lluvia depende en buena medida de cuántos ríos atmosféricos lleguen durante la temporada y de la intensidad que tengan.

Los antecedentes muestran que cada El Niño es diferente

Los dos inviernos anteriores estuvieron marcados por condiciones de La Niña, el fenómeno contrario a El Niño.

El episodio más reciente de El Niño ocurrió entre 2023 y 2024 y fue considerado moderado, mientras que el último clasificado como muy fuerte ocurrió entre 2015 y 2016 y estuvo entre los más intensos registrados.

Sin embargo, aquel episodio de 2015-2016 terminó siendo uno de los años más secos registrados en Los Ángeles. Otro ejemplo ocurrió en 1976-1977, cuando California atravesó una de sus peores sequías durante un año de El Niño, mientras que el episodio posterior dejó más del doble de la lluvia promedio, con 31 pulgadas.

Los antecedentes muestran que incluso los episodios más fuertes pueden producir resultados muy diferentes de una temporada a otra. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Estos antecedentes muestran por qué la intensidad del fenómeno por sí sola no permite predecir exactamente el clima que tendrá California.

El Niño es un fenómeno natural y no es causado por el cambio climático; no obstante, el calentamiento global puede influir en la frecuencia, intensidad y efectos de estos episodios, por lo que los científicos continúan estudiando cómo podrían cambiar sus consecuencias en el futuro.

¿Cuándo comienza El Niño en Estados Unidos?

Según DW, el fenómeno de El Niño comenzó oficialmente en junio de 2026.

Se espera que el evento se fortalezca de manera notable durante la segunda mitad del año y alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.