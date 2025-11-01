¿Pensando en adquirir una casa? Aunque no lo creas, esta puede ser una gran oportunidad para comprar una, ya que al estar próximos a que culmine este 2025, varias opciones aparecen; por tanto, podrás negociar y tomar la mejor decisión. A continuación, algunos consejos antes de decirte por una vivienda propia.

CONSEJOS PARA COMPRAR UINA CASA ESTE 2025

A continuación, cuatro puntos que debes tener en cuenta a la hora de ir a comprar una vivienda. La lista fue realizada por el sitio web El Diario.

Entre las tantas ofertas que se te presentarán, analiza con calma (Foto: Pixabay)

1. BAJARON LAS TASAS HIPOTECARIAS

Uno de los factores que influye a la hora de comprar una vivienda es la tasa de interés. Si tomamos en cuenta que el 30 de octubre bajó a un rango que va del 3.75% al 4%, se menciona que para diciembre se aplicaría un nuevo recorte, siempre y cuando la inflación se modere o la economía se desacelere; es decir, los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían bajar más y beneficiar el costo de los créditos hipotecarios. Por tal motivo, recomiendan aprovechar esta oportunidad.

Para la corporación Freddie Mac, “la tasa para una hipoteca fija a 30 años se mantendrá los próximos meses alrededor del 6.5%, por debajo del máximo de 7.79% que llegaron a tener en el pico de inflación, en octubre de 2023”, publica el medio.

2. CRECIÓ EL INVENTARIO DE VIVIENDAS DISPONIBLES

Aunque los últimos meses había escasez de viviendas en el mercado, el inventario de casas disponibles para la venta o alquiler creció. Esto puede deberse a un aumento en la construcción de nuevas propiedades o a una ralentización en la demanda.

Ante ello, es probable que encuentres una oferta o algún incentivo por parte de los vendedores para que te animen a adquirir una vivienda. Esto te ayudará a negociar un mejor precio, más si la propiedad tiene tiempo en el mercado.

Adquirir una casa es un paso importante, por lo que debes considerar muchas cosas antes de hacerlo (Foto: Pixabay)

3. LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS SE ESTANCARON

Como los precios de las viviendas se estancaron, venderlas resulta más difícil; por tanto, es un buen momento para preguntar e interesarse por algunas ofertas. Y es que cuando ocurre esto, el margen de negociación es mayor, pero lo más importante es que las tasas de interés son más atractivas.

En ese mundo inmobiliario puedes encontrar precios estables, así como ligeras bajadas, incluso una guerra de ofertas. Lo mejor es que analices fríamente el mercado y consultes con un agente inmobiliario.

4. MAYOR DISPONIBILIDAD DE CASAS

Debido a que el flujo de compradores suele bajar en esta temporada del año, los vendedores en el mercado inmobiliario te ofrecen una gran cantidad de viviendas disponibles para que puedas adquirir.

Por tal motivo, quienes estén interesados pueden negociar condiciones más favorables a su economía y elegir la que mejor les convenga.

