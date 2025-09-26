Si estás preparándote para convertirte en ciudadano estadounidense, seguramente ya sabes que el examen de educación cívica cambió para el 2025. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ahora incluye 128 preguntas. Durante la entrevista de naturalización, el oficial puede hacerte hasta 20 preguntas, y necesitas contestar correctamente al menos 12 para aprobar.

Uno de los detalles más importantes es que algunas respuestas varían según elecciones o nombramientos recientes. Por eso, USCIS recomienda siempre verificar las actualizaciones en su sitio oficial: uscis.gov/citizenship/testupdates.

Además, existe una excepción especial conocida como la regla 65/20: si tienes 65 años o más y llevas al menos 20 años como residente permanente, solo necesitas estudiar las 20 preguntas señaladas con asterisco, y puedes hacer el examen en el idioma de tu preferencia.

Las 128 preguntas están organizadas en tres categorías principales:

American Government

American History

Integrated Civics

USCIS actualiza constantemente el Examen de ciudadanía de EE.UU. con información vigente. | Crédito: John Moore/Getty Images

La pregunta considerada más difícil

Entre todas, una de las que más problemas genera a los solicitantes es la Pregunta 23, ubicada en la categoría American Government – System of Government:

23. Who is one of your state’s U.S. senators now? (¿Quién es uno de los senadores de Estados Unidos por su estado actualmente?)

La respuesta explicada

La dificultad de esta pregunta radica en que no hay una única respuesta válida. Depende totalmente del estado donde viva el solicitante y de los senadores en funciones en ese momento. Además, como los cargos cambian con cada elección o renuncia, la respuesta puede variar año tras año.

Por ejemplo, si alguien vive en California, podría responder con el nombre de uno de sus senadores en funciones, mientras que un residente de Texas deberá dar otro nombre distinto.

En el caso de los residentes de Washington D.C. o de territorios de EE.UU. (como Puerto Rico, Guam o Islas Vírgenes), la respuesta correcta es: “D.C. (o el territorio donde vive el solicitante) no tiene senadores en el Senado de Estados Unidos.”

Una de las más complicadas del Examen de ciudadanía de EE.UU. es sobre senadores estatales. | Crédito: Jim Watson / AFP)

Cómo prepararse

Para no fallar esta pregunta, lo más recomendable es:

Consultar la lista actualizada de senadores en la página oficial del Senado: senate.gov/senators/senators-contact.htm.

Revisar nuevamente las actualizaciones en el sitio de USCIS antes de la entrevista.

Practicar la pronunciación de los nombres de los senadores, ya que la respuesta debe darse oralmente.

➡️ Descarga aquí las 128 preguntas y respuestas oficiales del examen de ciudadanía de EE.UU. (versión 2025)

