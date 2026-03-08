Existe una oportunidad que brindará la posibilidad a muchos viajeros latinos de visitar legalmente los Estados Unidos . Esto quiere decir que no será necesario tramitar la tradicional visa, pero eso sí, será bajo condiciones muy especiales. Esta interesante alternativa representa un cambio significativo en las políticas migratorias y de viaje. En esta nota, conocerás a detalle cuál es ese documento clave que debes tramitar y cómo cumplir correctamente con los requisitos legales para planificar tu próximo viaje hacia este país.

Cada año, miles de extranjeros desean visitar EE.UU. con fines de turismo, visitas familiares o cualquier otra índole; para ello, es necesario contar con una visa de turista . No se trata de un proceso sencillo, ya que suele tomar tiempo y presenta un costo elevado.

Bajo ese contexto, el sistema migratorio de este país presenta varios mecanismos que permiten a un extranjero su ingreso. Uno de los más solicitados es el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes, conocido como ESTA. A continuación, te brindaré una explicación más detallada sobre este documento.

La visa es el documento que te permite mayormente viajar a los EE.UU. de manera legal. (Foto: Gobierno de EE. UU.)

¿Qué es ESTA?

Se trata de una autorización previa diseñada para simplificar el proceso de ingreso a turistas y viajeros de negocios que provienen de naciones que forman parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP por sus siglas en inglés).

El VWP es un programa del gobierno de EE.UU. que facilita estancias breves bajo condiciones muy específicas. No obstante, las autoridades migratorias señalan que esta autorización es limitada y no reemplaza los controles establecidos por la ley.

El ESTA puede ser usado en viajes por razones de turismo, vacaciones, negocios, escalas o tránsito hacia otro país. La autorización permite al beneficiado que permanezca por un lapso de hasta 90 días.

El ESTA es la autorización que permite a ciertos extranjeros ingresar a EE.UU. sin necesidad de mostrar una Visa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Requisitos para obtener el ESTA

Para aplicar a esta autorización de viaje es importante contar un pasaporte electrónico activo y ser ciudadano de una de las naciones integradas en el VWP . Asimismo, el interesado deberá tramitar la solicitud en línea previamente y asegurarse de que su estadía sea por razones de negocios, turismo o tránsito, sin exceder el plazo estimado.

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, el costo para solicitar el ESTA está $40, un ligero incremento a comparación de la cifra previa al 30 de septiembre del 2025 ($21).

