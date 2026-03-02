Comúnmente, los inmigrantes que cuentan con una visa aprobada para viajar a Estados Unidos consideran que tienen su entrada asegurada a este país, pero esta idea suele ser errónea. Te comentaré que, al momento de llegar al aeropuerto, algunos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) pueden sorprenderte y te realizarán una serie de preguntas. En caso de no responderlas correctamente, es probable que tenga posibles consecuencias. Para tu fortuna, pretendo ayudarte revelándote cuáles son estas interrogantes y sus respuestas para que disfrutes de tu estancia en este país.

Los oficiales de dicha agencia suelen realizar esta práctica de manera frecuente con cualquier extranjero que porta un visado; el propósito de esta corta entrevista es conocer los motivos del viaje hacia EE.UU.

Estar bien preparado para un viaje a este país es clave, ya que cada respuesta proporcionada a las autoridades pueden determinar si te permiten el ingreso o si debes ser sometido a una revisión secundaria.

Estas son las 9 preguntas frecuentes que realizan los agentes del CBP antes de que ingreses a EE.UU.

1) ¿A DÓNDE VAS?

Suele ser la primera pregunta del oficial migratorio, ya que pretende confirmar tu destino inicial. Si bien basta con que menciones la ciudad de llegada, es clave que estés preparado en caso la autoridad te solicite detalles adicionales, tales como una dirección exacta o el nombre donde te hospedarás.

2) ¿CUÁL ES EL MOTIVO DE TU VIAJE?

Debes saber que tu plan de viaje tiene que ser coherente con el tipo de visado que posees. En caso cuentes con una visa B1/B2, deberás responder que realizarás turismo, compras, visita a familiares o asistencia a eventos sociales.

3) ¿DÓNDE Y CON QUIÉNES TE VAS A QUEDAR?

Necesitas precisar el lugar donde te hospedarás, ya sea un hotel, Airbnb o un domicilio particular; también es clave contar con evidencias impresas para agilizar el proceso. Si te alojarás con familiares o amigos, probablemente te solicitarán el nombre del anfitrión.

Es posible que estos oficiales te realicen cualquier de estas preguntas cuando llegues a un aeropuerto de EE.UU. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

4) ¿CUÁNTO TIEMPO PLANEAS QUEDARTE?

Es importante que respondas con precisión sobre la duración de tu estancia, ya sea en días, semanas o meses. De esa manera, los oficiales del CBP confirmarán que tu visita a EE.UU. es temporal. Te recomiendo que muestres tu comprobante de regreso; puede ser un pasaje de avión o la confirmación digital en tu móvil.

5) ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE VIAJASTE A EE.UU.?

Si bien el CBP ya cuenta con tu historia de viaje, las autoridades realizan estas entrevistas para comprobar si tus respuestas coinciden con tus registros oficiales. Para evitar cualquier inconveniente, te recomiendo revisar tus propios antecedentes en el sitio web del Formulario I-94.

6) ¿CUÁNTO DINERO TRAES EN EFECTIVO?

El objetivo de los oficiales es comprobar que cuentes con los recursos económicos para costear tu estancia en el país. Éstos no debe superar los $10,000 sin declarar. Si bien actualmente se usan tarjetas de crédito, es recomendable que tengas unos $50 diarios en efectivo para cumplir con los requisitos.

La finalidad es que cada pregunta que te realicen lo respondas con total honestidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

7) ¿LLEGAS CON ALGUIEN MÁS?

Si viajas en grupo, es necesario que aclares el tipo de relación que mantienes con tus acompañantes, ya sea amigos, familia, colegas o pareja. El propósito es comprender el motivo de viaje en conjunto y confirmar que las declaraciones de los presentes sean coherentes.

8) ¿A QUÉ TE DEDICAS?

Si informas sobre tu empleo actual, permites al oficial consular en confirmar tu solvencia económica y asegurar que no trabajarás ilegalmente en EE.UU. Es importante que menciones tu cargo y el lugar donde trabajas.

9) ¿TRAES COMIDA O PLANTAS EN TU EQUIPAJE?

La CBP mantiene controles rigurosos sobre el ingreso de productos específicos; algunos pueden ser carnes, lácteos, huevos, aves y sus derivados. Tienes que indicar con honestidad si estás llevando alguno de estos artículos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!