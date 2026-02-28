El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) se prepara para implementar una actualización en sus costos operativos que afectarán directamente al bolsillo de los inmigrantes. A partir del 1 de marzo, los solicitantes de diversos beneficios migratorios deberán afrontar estos nuevos cambios. Por lo tanto, de ignorar estos ajustes puede resultar en errores costosos o retrasos innecesarios en su proceso. En la siguiente nota, te revelaré qué formularios y trámites subirán de precio; de esa manera, asegurarás que tu solicitud sea procesada sin inconvenientes.

La medida se trata de una respuesta directa a la inflación registrada en el país en los últimos dos años; se pretende garantizar que le precio del servicio preferencial se mantenga equilibrado frente a la situación económica actual.

Debes tener en cuenta la reciente explicación de USCIS. Las actualizaciones se realizarán de forma regular con el fin de contrarrestar los efectos de la inflación, preservar el valor económico del servicio de procesamiento “premium” y optimizar el funcionamiento interno de la institución.

USCIS es una agencia federal responsable de administrar el sistema de inmigración legal, la naturalización y la ciudadanía de EE.UU. (Foto referencial: iStock)

Estas son las nuevas tarifas que subirán de precio desde el 1 de marzo, según USCIS

Formulario I-129 (clasificaciones H-2B o R-1)

El costo de servicio experimentará un ajuste desde la fecha indicada, pasando de la tarifa vigente de $1,685 a un nuevo precio establecido en $1,780.

Formulario I-129 (otras clasificaciones: E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A/L, O-1/O-2, P-1/P-1S, P-2/P-2S, P-3/P-3S, Q-1, TN-1/TN-2, entre otras)

El costo de este trámite también experimentará un ajuste, la tarifa vigente de $2,805 se actualizará a un nuevo monto de $2,965.

Formulario I-140 (EB-1/EB-2/EB-3, incluidos NIW)

Actualmente, la tarifa para tramitar este formulario tiene un costo de $2,805; sin embargo, para la fecha indicada, se actualizará a $2,965.

El formulario I-140 es usado por empleadores en EE.UU. para patrocinar a trabajadores extranjeros para la residencia permanente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Formulario I-539 (F-1/F-2/J-1/M-1/M-2)

El precio establecido aumentará de los $1,961 hasta alcanzar la nueva cifra de $2,075 desde el 1 de marzo del presente año.

Formulario I-765 (OPT y STEM-OPT)

Previo al 1 de marzo, la tarifa de este formulario tenía un costo de $1,685; ahora, el nuevo precio se incrementará a $1,780.

Para que evites el rechazo de la solicitud mostrada, USCIS recomienda a que verifiques los montos actualizados en el desglose de tarifas G-1055, emplear exclusivamente formas de pago autorizadas y confirmar que el formulario sea apto para el procesamiento “premium”. Eso sí, cualquier envío que no incluya el pago exacto y correcto de la tarifa establecida será rechazado de manera inmediata.

