Aunque faltan semanas para la Navidad, el espíritu navideño ya se apoderó de varias personas, quienes además de adornar sus hogares, también quieren hacerlo en sus autos. Si tú eres uno de esos entusiastas, no vaya a ser que en el afán de querer demostrar tu emoción por esta época del año, termines siendo multado. Por tal motivo, te doy a conocer los estados de EE.UU. donde te aplicarían una sanción económica si colocas luces navideñas en tu carro.

LOS ESTADOS QUE MULTAN A LA GENTE QUE COLOCA LUCES NAVIDEÑAS A SU AUTO

Si bien, es tradición para muchas familias decorar sus vehículos, no será una buena idea para quienes vivan en Massachusetts, Florida y Connecticut, toda vez que estos tres estados multan a los dueños de las unidades. A continuación, más detalles:

EN MASSACHUSETTS

La ley prohíbe montar o mostrar en vehículos particulares cualquier tipo de luces que parpadeen, roten u oscilen, salvo en vehículos de emergencia o servicio. Esto significa que luces navideñas intermitentes, de colores cambiantes o que imiten sirenas no están permitidas cuando el auto está circulando.

También se prohíbe la iluminación de neón en los bajos de la unidad. Con esto corres el riesgo de que el Registro de Vehículos Motorizados puede ordenar la retirada de cualquier luz de color en cualquier momento.

Sí se puede usar: luces estáticas (que no parpadeen ni cambien de color), siempre y cuando no obstruyan la visibilidad, matrículas y ventanas. Estas no pueden ser rojas, azules ni verdes porque son colores reservados para vehículos de emergencia.

El excesivo uso de las luces navideñas en coches puede ocasionar accidentes (Foto: Imagen generado con asistencia de Chat GTP)

EN FLORIDA

No usar luces intermitentes, parpadeantes o cambiantes porque distraen a otros conductores e incluso pueden simular los sistemas utilizados por vehículos de emergencia; por tal motivo, no usar colores rojos, azules o una combinación de rojo y blanco.

“Las luces intermitentes no están permitidas porque pueden confundir o distraer a otros conductores”, señaló el capitán Freddie Cruz señaló en CBS News. Añadió que quienes incumplan serán sancionados.

Sí se puede usar: luces estáticas blancas o ámbar sin brillo excesivo deben tener ubicaciones laterales para que no bloqueen la matrícula, las ventanas ni obstaculicen la visibilidad del conductor ni la de otros vehículos.

Para no apagar el espíritu navideño, las autoridades recomiendan qué colores deben usarse para decorar los autos (Foto: Freepik) / Angel Getan

EN CONNECTICUT

La ley de Connecticut prohíbe explícitamente colocar luces navideñas parpadeantes, intermitentes o de colores cambiantes en vehículos particulares cuando circulan en vías públicas. Si de todas maneras las instalas, al violar los estatutos estatales podrías recibir una multa de hasta 92 dólares.

Evitar colores reservados para vehículos de emergencia como azul, rojo o verde en la parte delantera. Además, las luces no deben bloquear la visibilidad, las matrículas ni las ventanas, y deben estar bien aseguradas para no soltarse ni dañar otros carros.

Sí se puede usar: luces navideñas estáticas, que no parpadeen ni cambien de color.

