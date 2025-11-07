¿Vas a viajar en tren durante las fiestas en Chicago y quieres saber cuándo comienzan los recorridos especiales? Descubre, en esta nota, el calendario completo de los trenes de Navidad de Metra y cómo adquirir tus boletos antes de que se agoten.

La agencia ferroviaria Metra, dirigida por el director ejecutivo Jim Derwinski, anunció la programación oficial para sus tradicionales trenes turísticos navideños en cinco líneas frecuentes del área de Chicago. Estos recorridos especiales, que se llevarán a cabo durante diciembre, forman parte de una estrategia para “compartir alegría navideña y agradecer a los pasajeros por elegir Metra”, según Derwinski.

¿CUÁL ES EL HORARIO OFICIAL DE LOS TRENES DE NAVIDAD DE METRA?

Metra ofrecerá viajes en trenes decorados y ambientados con personajes navideños en las siguientes fechas y líneas:

La línea Metra Electric destaca por añadir una experiencia exclusiva en el parque temático invernal “Polo Norte” dentro de la estación Millennium. Es importante que los pasajeros revisen cuidadosamente qué estaciones funcionarán para cada recorrido, ya que los trenes navideños no tienen parada en todas las estaciones.​

La línea eléctrica Metra conecta con el parque temático Polo Norte en la estación Millennium (Foto: Metra/Facebook)

¿CUÁL ES EL COSTO DE LOS BOLETOS NAVIDEÑOS DE METRA?

Los boletos estarán a la venta desde el 17 de noviembre al mediodía y la compra anticipada será indispensable para garantizar un asiento, con límite de cinco boletos por persona.

¿Cómo adquirirlos?: Ingresa a shop.metra.com

PayPal: Todas las transacciones se gestionan a través de PayPal, pero no necesita una cuenta de PayPal. Debe hacer clic en el botón "Pagar con PayPal" y luego podrá elegir entre iniciar sesión en su cuenta de PayPal o la opción "Pagar con tarjeta de débito o crédito".

NOTA: Todas las ventas son definitivas. Los boletos no son reembolsables ni canjeables por otro tren navideño.

Los boletos cuestan US$10 y su venta inicia el 17 de noviembre (Foto: Metra/Facebook)

BENEFICIOS EXTRA Y NOVEDADES DE LA TEMPORADA

Jim Derwinski, director ejecutivo de Metra, destacó que los “trenes navideños se han convertido en una tradición anual para nuestros pasajeros y sus familias”. Y este año, Metra incluye actividades temáticas adicionales, recorridos especiales y acceso al “Polo Norte” en Millennium Station, ofreciendo una propuesta renovada para atraer familias y aficionados a los viajes turísticos. Los trenes navideños impulsan la movilidad, el turismo local y el sentido de comunidad entre los habitantes del área de Chicago, con un aforo limitado que incentiva la compra anticipada.​

