Macy’s anunció el cierre de más de una docena de tiendas en Estados Unidos como parte de un plan de reestructuración que viene ejecutando desde 2024. La compañía busca adaptarse a los cambios en el comportamiento de los consumidores y fortalecer su modelo de negocio. El 9 de enero, la cadena confirmó que cerrará 14 locales en distintos puntos del país, en una medida que forma parte del compromiso de cerrar un total de 150 tiendas antes de que termine 2026.

En un comunicado citado por USA Today, la empresa explicó: “Macy’s, Inc. continúa ejecutando su estrategia Bold New Chapter, realizando ajustes específicos en su red de tiendas para servir mejor a los clientes y respaldar el crecimiento a largo plazo. Estas acciones nos permiten reinvertir en las tiendas que continuarán operando y en nuestras capacidades digitales”.

Los cierres afectarán al menos a una tienda en cada uno de estos 12 estados: California, Georgia, Maryland, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas y Washington.

La compañía asegura que la medida busca fortalecer el negocio y mejorar la experiencia de compra. (Foto: Macy's)

La lista de locales incluye direcciones específicas en ciudades como La Mesa y Tracy (California), Atlanta (Georgia), Raleigh (Carolina del Norte) y Corpus Christi (Texas), entre otras.

El director ejecutivo y presidente de Macy’s, Tony Spring, también se refirió a la decisión en un memorando interno obtenido por Women’s Wear Daily.

“Al ejecutar nuestra estrategia, seguimos revisando nuestro portafolio y tomando decisiones cuidadosas sobre dónde y cómo invertimos, incluyendo el cierre de tiendas con bajo rendimiento y la optimización de operaciones”, señaló

Su director ejecutivo, Tony Spring, afirmó que las decisiones incluyen apoyo para los empleados afectados, como traslados e indemnizaciones. (Foto: Stefani Reynolds / AFP)

“Estas decisiones no se toman a la ligera. Primero nos comunicamos directamente con los colaboradores afectados y estamos brindando apoyo, incluidas oportunidades de traslado cuando están disponibles, así como indemnización y recursos de recolocación cuando corresponde”, agregó.

Esta no es la primera fase de cierres. En marzo, la empresa ya había cerrado 66 tiendas en una primera ola. En ese momento, Macy’s publicó una guía de preguntas frecuentes para clientes y habilitó un enlace para encontrar la tienda abierta más cercana.

A pesar de los cierres, la empresa planea abrir nuevas tiendas y modernizar otras para impulsar su crecimiento. (Foto: AFP / Freepik)

Pese a los cierres, la compañía apuesta por renovarse. Su iniciativa “Bold New Chapter” busca “devolver a la empresa un crecimiento sostenible y rentable en ventas”, contemplando abrir 15 nuevas tiendas Bloomingdale’s, al menos 30 locales Bluemercury y remodelar alrededor de 30 tiendas Bluemercury para 2027.

Actualmente, tras los cierres de 2025, aún operan unas 350 tiendas Macy’s en todo el país.

Qué es Bloomingdale’s, la nueva apuesta de la cadena

Bloomingdale’s es una cadena de tiendas departamentales de lujo y moda exclusiva en Estados Unidos.Aunque vende categorías similares a Macy’s (ropa, cosméticos y hogar), se diferencia por enfocarse en un público de mayor poder adquisitivo, ofreciendo marcas de diseñadores de alta gama.

Bloomingdale’s es la “hermana mayor” y propiedad de Macy’s, Inc.Ambas pertenecen al mismo grupo corporativo, pero operan de forma independiente para cubrir diferentes segmentos del mercado.

