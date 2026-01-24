Las diversas autoridades locales de Estados Unidos han tomado medidas preventivas ante la llegada de una tormenta invernal en el país . Si bien este fenómeno meteorológico está azotando drásticamente, sorpresivamente el sistema de transporte público de Nueva York confirmó que se mantiene en marcha con el propósito de garantizar la movilidad de quienes deben desplazarse este fin de semana. Por lo tanto, tanto el metro como los autobuses continuarán prestando servicio, enfrentando el desafío de la acumulación de nieve; sin embargo, viajar en estas condiciones requiere de una planificación cuidadosa. En la siguiente nota, te presentaré recomendaciones esenciales y los avisos emitidos por la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

El anuncio fue emitido por Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, el pasado viernes 23 de enero. Si bien esto genera cierta preocupación ante la cantidad de nieve que caería en la Gran Manzana, la autoridad aseguró que se han tomado las precauciones necesarias.

“Contamos con planes detallados para tormentas como esta con el fin de proteger la red, a nuestros usuarios y a nuestros empleados. Quiero agradecer de antemano a nuestro equipo”, fueron las declaraciones de Lieber.

El presidente del MTA comunicó qué medidas ha tomado para que el servicio de transporte público en Nueva York siga en funcionamiento. En el caso del metro, los sistemas de deshielo serán reforzados y los trenes estarán bajo inspección constante.

Respecto a los autobuses, añadió que estarán equipados con cadenas en las ruedas. Sin embargo, aquellas unidades largas serán retirados del servicio por motivos de seguridad.

Según Janno Lieber, los sistemas de deshielo del metro estará en funcionamiento para este fin de semana. (Crédito: EyeEm / Freepik)

Recomendaciones para viajar en el metro o autobús en Nueva York

Si planeas abordar el metro o algún autobus en Nueva York, te aconsejo que revises el estado del servicio en tiempo real en el sitio web de la MTA, ya que es posible cambios de rutas, reducción de buses o suspensiones parciales.

Como segundo punto, tienes que salir con anticipación para tomar el transporte, ya que se podrían registrar demoras o retrasos a causa de las drásticas condiciones climáticas en la ciudad de Nueva York.

Finalmente, tienes que abrigarte correctamente. Se prevé que el frío en Nueva York será intenso, con valores térmicos mínimos de 20 °F, según el NWS. Es recomendable que te vistas en capas y cubras partes esenciales de tu cuerpo, tales como manos, nariz, orejas y pies.

Es importante que tomes tus precauciones antes de salir de tu hogar para llegar a tiempo al metro. (Crédito: City Travel NY) / City Travel NYC

¿Habrá suspensiones temporales?

Si bien el sistema de transporte público en Nueva York seguirá funcionando, NJ Transit avisó a los usuarios recurrentes que, posiblemente, haya suspensiones temporales en caso las condiciones climáticas sean peligrosas.

“Todos deben mantenerse informados sobre las actualizaciones del servicio, estar atentos a su entorno y viajar solo si es necesario durante condiciones climática severas”, dijo Kris Kolluri, presidente de NJ Transit.

