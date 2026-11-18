Para tramitar la tarjeta del Seguro Social en Estados Unidos, no basta con presentar una copia que tenga un sello notarial. La Administración del Seguro Social (SSA) exige documentos originales o copias certificadas por la agencia que los emitió. Las fotocopias simples y las copias notarizadas no cumplen ese requisito.

La distinción es importante si vas a solicitar tu primera tarjeta, pedir un reemplazo o corregir tus datos. No se trata de que un pasaporte o una licencia de conducir hayan dejado de ser válidos: el problema puede estar en presentar una reproducción que la agencia no admite. Las instrucciones oficiales establecen esta condición para la documentación que acompaña la solicitud.

¿Qué documentos no acepta la SSA para tramitar la tarjeta del Seguro Social?

La guía oficial identifica varios motivos por los que un documento no sirve para acreditar la información requerida. Antes de presentar tus papeles, revisa estas restricciones:

Fotocopias simples: no sustituyen al original ni a una copia debidamente certificada por el organismo emisor.

Copias notarizadas: la certificación de un notario no reemplaza la certificación que exige la SSA.

Recibos de solicitud: un comprobante de que pediste un documento no equivale al documento que debes presentar.

Identificaciones vencidas: las pruebas de identidad deben estar vigentes.

¿Por qué una copia certificada ante notario no es suficiente?

La clave no es que la copia lleve un sello, sino quién la certifica. La SSA admite copias certificadas por la agencia que emitió el documento; una certificación notarial por sí sola no satisface esa condición.

Por ejemplo, si necesitas presentar un acta de nacimiento y no tienes el original, la alternativa es una copia certificada por la oficina emisora correspondiente. Llevar una fotocopia a un notario no la convierte en la copia certificada que solicita el Seguro Social.

Conviene distinguir entre un documento no admitido y una denegación definitiva del trámite: las instrucciones de la SSA señalan que necesita la solicitud correctamente completada y las pruebas requeridas antes de poder procesarla. Una copia inadecuada no sustituye esa documentación pendiente.

¿Qué identificaciones sí acepta el Seguro Social?

Para acreditar la identidad de un ciudadano estadounidense adulto, la SSA solicita principalmente alguno de estos documentos:

Licencia de conducir de Estados Unidos.

Tarjeta de identificación estatal para personas que no conducen.

Pasaporte estadounidense.

Si no tienes ninguno o no puedes conseguir un reemplazo en un plazo de 10 días, la agencia contempla otras opciones. Entre ellas figuran una identificación de empleado, una credencial escolar, una tarjeta de seguro médico —excepto Medicare— o una identificación militar estadounidense. Su aceptación depende de que cumplan los requisitos aplicables.

Los documentos de identidad deben estar vigentes, mostrar tu nombre e información que permita identificarte, como la edad o la fecha de nacimiento, y preferiblemente incluir una fotografía reciente.

Si no eres ciudadano estadounidense, los requisitos son distintos: la SSA necesita revisar la documentación correspondiente a tu identidad y situación migratoria . Entre los documentos contemplados están la tarjeta de residente permanente, formulario I-551, y el permiso de trabajo, formulario I-766, según el caso. Estas pruebas también deben cumplir las condiciones documentales de la agencia.

¿Cómo preparar la solicitud y evitar documentos que no sirven?

Antes de reunir tus papeles, consulta la herramienta oficial de requisitos de la SSA. La documentación cambia según se trate de un adulto o un menor, la ciudadanía del solicitante y si necesitas una tarjeta original, un reemplazo o una corrección. No todos los solicitantes deben presentar las mismas pruebas. Sigue estos pasos:

Identifica qué necesitas demostrar: identidad, edad, ciudadanía o situación migratoria, según corresponda. Comprueba que llevas originales o copias certificadas por el organismo emisor, no únicamente copias notarizadas. Revisa la vigencia de las identificaciones y no sustituyas los documentos requeridos por recibos de solicitud. Consulta si puedes iniciar la gestión por internet. Si no puedes hacerlo, la SSA indica que debes programar una cita para acudir a una oficina o centro de tarjetas.