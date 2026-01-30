Diariamente, se están registrando detenciones a inmigrantes en diversos puntos de EE.UU. por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) . Los arrestos no solo ocurren en cualquier calle, también suelen registrarse durante paradas de tráfico. Con lo último mencionado surge una duda: ¿qué ocurre legalmente con el vehículo si el dueño está bajo custodia federal? En caso estés interesado por saber la respuesta, ya que imaginas que podrías experimentar una situación similar, te la brindaré en los siguientes párrafos. Presta mucha atención.

Existe la creencia de que, si un inmigrante termina arrestado por autoridades migratorias mientras esté conduciendo, su vehículo será confiscado automáticamente, pero es una idea errónea, ya que dicha acción vulnera los derechos fundamentales de la persona afectada.

En un diálogo con Univision Austin , la abogada Kate Lincoln aseguró que ICE no tiene la facultad de decidir el destino de un coche durante una intervención migratoria; eso depende exclusivamente de las autoridades locales de la ciudad o área donde está el vehículo.

Para la letrada Lincoln, ICE no tiene la potestad para decidir qué ocurrirá con el coche del inmigrante detenido. (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

En caso que el automóvil se encuentre mal estacionado, obstaculice la circulación vial o represente un riesgo para los demás conductores, se decide que sea retirado mediante la intervención de una grúa.

¿Existe una herramienta legal en este tipo de casos?

Según la letrada, sí existe una opción legal que servirá de gran ayuda para los inmigrantes que son intervenidos mientras conducen en una autopista de Texas: deberán recurrir al poder notarial limitado para trámites de vehículos (forma 271-A) del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas.

El inmigrante puede usar a su favor una herramienta legal en caso sea intervenido mientras esté conduciendo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Mediante este documento, el dueño del coche puede autorizar a una persona con estatus legal en EE.UU. para que actúe en sus representación ante las autoridades correspondientes. Esto permite que el propietario gestione los asuntos de su vehículo sin que su propio estatus migratorio sea un impedimento.

Para que el poder notarial tenga validez legal ante las autoridades correspondientes, es crucial que contenga los datos identificativos del coche, del titular y del apoderado, además de estar debidamente ratificado por un notario público.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí