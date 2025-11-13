Llegó una de las fechas más esperadas por los fanáticos de Starbucks: el Red Cup Day. En esta fecha, la cadena regala su tradicional vaso rojo reutilizable y los clientes deberán actuar rápido si quieren conseguir el suyo.

Este jueves 13 de noviembre, Starbucks repartirá el vaso rojo reutilizable de edición limitada 2025 en todas sus tiendas de Estados Unidos, hasta agotar existencias.

Para obtenerlo, los clientes solo necesitan pedir una bebida artesanal de temporada, ya sea del menú navideño o de otoño; sin embargo, las versiones Starbucks Christmas Blend y Starbucks Reserve Christmas brewed coffee no forman parte de la promoción.

La promoción está disponible el 13 de noviembre, hasta agotar existencias, tanto en tiendas como a través de la app o plataformas de entrega. (Foto: Starbucks)

El menú festivo de la marca regresó a las tiendas el 6 de noviembre, con el retorno de bebidas y alimentos que los clientes esperan cada año.

Entre las opciones que califican para recibir el vaso se incluyen clásicos como el Peppermint Mocha, el Caramel Brulée Latte, el Sugar Cookie Latte, el Gingerbread Latte y el Pumpkin Spice Latte, entre muchos otros. También aplican los cafés fríos de temporada y las bebidas con “cold foam” de otoño e invierno.

El Red Cup se puede conseguir de cualquier forma: ya sea en las tiendas físicas, por el drive-thru, a través de la app de Starbucks, o mediante entrega a domicilio por plataformas como DoorDash, Grubhub o Uber Eats.

La compañía aseguró que este año distribuirá más vasos que en ediciones anteriores. (Foto: AFP)

El Red Cup Day se convirtió en una tradición muy esperada entre los clientes de Starbucks. Este año, la compañía aseguró que estará “entregando más vasos que nunca antes”.

El evento llega poco después de que Starbucks tuviera que disculparse por la falta de stock de otro producto viral: el Glass Starbucks Bearista Cold Cup, un vaso de vidrio de 20 onzas con forma de osito de peluche que lleva un gorro verde tejido, vendido a $29.95.

El evento llega después de la gran demanda del Glass Bearista Cup, el vaso con forma de osito que se agotó en pocos días. (Foto: Angela Weiss / AFP)

“La emoción por nuestros productos superó incluso nuestras mayores expectativas”, dijo un portavoz de Starbucks al New York Post. “A pesar de haber enviado más vasos Bearista a las tiendas que casi cualquier otro artículo de esta temporada navideña, el vaso Bearista y otros productos se agotaron rápidamente”.

“Sabemos que muchos clientes estaban entusiasmados con el vaso Bearista y pedimos disculpas por la decepción que esto pudo haber causado”, agregó el representante.

Lista completa de bebidas que incluyen el vaso rojo reutilizable

Peppermint Mocha

Caramel Brulée Latte

Sugar Cookie Latte

Sugar Cookie Breve

Gingerbread Chai

Gingerbread Latte

Peppermint Hot Chocolate

White Hot Chocolate

Hot Chocolate

Pumpkin Cream Cold Brew

Pumpkin Spice Latte

Iced Pumpkin Cream Chai

Pecan Crunch Oatmilk Latte

Pecan Oatmilk Cortado

Holiday and Fall Cold Foams and Protein Cold Foams

