Los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut están a la espera de un escenario meteorológico que alteraría los planes de miles de familias durante este fin de semana. La llegada de un sistema invernal amenaza con generar condiciones peligrosas para los conductores que circulan en las carreteras del área triestatal. En caso estés interesado en conocer el momento exacto en que impactará tu zona y qué medidas de seguridad deberás tomar para proteger tu hogar, sigue leyendo los siguientes párrafos para que conozcas los pronósticos completos.

Te menciono que el pasado viernes 9 de enero, el área trisestatal del país registró lluvias ligeras y dispersas. Si bien sus residentes creyeron que las condiciones climáticas mejorarían tras estas precipitaciones, los pronósticos señalaron un clima húmedo en las próximas horas.

Para este sábado 10 de enero, el reporte meteorológico de NBC New York indica que se registraron lluvias más constantes, capaces de retirar la sal líquida regadas por las carreteras ante la última nevada registrada en la zona.

Ante las lluvias pronosticas, los residentes del área triestatal tuvieron que usar paraguas para transitar por las calles. (Crédito: AFP)

Este sistema de baja presión estuvo presente con mayor intensidad en horas de la tarde de hoy, obligando a sus residentes en usar paraguas si tenían planificado transitar por las calles.

Entre las ciudades del área triestatal que resultaron afectadas con estas constantes lluvias son Toms River, Trenton, Belmar, Newark, Sussex (Nueva Jersey), Monticello, ciudad de Nueva York, White Plains, Merrick, Poughkeepsie (Nueva York), Bridgeport y Hartford (Connecticut).

Después de las 8:00 p.m. de hoy (hora local), las precipitaciones serán de menor intensidad, a excepción de Long Island. Si bien no se registrarán alertas de inundación, los valores térmicos se mantendrán hasta los 39°F (4°C).

Para la noche de este sábado 10 de enero, las lluvias serán más ligeras. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué condiciones climáticas se registrarán en el área triestatal durante este domingo 11 de enero

Para el último día de la presente semana, se esperan mejoras en el clima de los tres estados que conforman el área triestatal. Los pronósticos del medio citado señalan un ambiente fresco y con presencia de sol en gran parte de la jornada, lo cual sería ideal para que sus residentes realicen actividades al aire libre.

