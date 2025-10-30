Los billetes de dos dólares en Estados Unidos son atesorados por muchos y pueden pagarte muchísimo más que su valor nominal en el mercado numismático. ¿Sabías que podrías tener una pequeña fortuna en tu cartera? Descubre aquí los trucos y señales para identificar el billete de US$2 que buscan los coleccionistas.

El billete de dos dólares estadounidenses (US$2) es una denominación actual de la moneda estadounidense y, según reporta el sitio web U.S. Currency Auctions (USCA), algunos de estos billetes valen desde unos cuantos dólares más y hasta miles.

¿CÓMO ES UN BILLETE DE 2 DÓLARES?

El billete de dos dólares estadounidenses, grabado por la Reserva Federal, tiene las siguientes características:

Anverso:

Aparece un retrato de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos (1801-1809).

Reverso:

Presenta un grabado del cuadro de John Trumbull, “La Declaración de la Independencia”. Si bien el cuadro original retrata a 47 hombres, las limitaciones de espacio determinaron que solo 42 pudieran aparecer en el billete.

Características del billete de dos dólares de Estados Unidos (Foto: USCA )

TRUCOS PARA IDENTIFICAR EL BILLETE DE US$2 DÓLARES QUE PODRÍA VALER UNA FORTUNA

Aunque encontrar un billete de US$2 suele ser poco común, algunos ejemplares alcanzan precios de hasta US$20,000 en subastas especializadas, según Heritage Auctions.

Uno de los puntos más relevantes es el número de serie; “un número de serie ‘1’ para un billete de US$2 de 1976 valdría US$20,000 o más”, explica Dustin Johnson, vicepresidente de la reconocida casa de subastas. El número de serie, visible tanto en el lado izquierdo como en el derecho del anverso, es fundamental y las combinaciones más raras (como secuencias de dígitos bajos o patrones inusuales) aumentan notablemente su valor.

¿QUÉ DETALLES OBSERVAR EEN LOS BILLETES DE US$2?

Existen varios factores que pueden transformar el valor del billete:

Números de serie únicos, como secuencias iguales o secuencias ascendentes y descendentes.

Errores de impresión, como tintas desplazadas o cortes irregulares.

Firmas y sellos distintivos que difieran de la norma general.

La presencia de fechas de impresión históricas o poco frecuentes.

