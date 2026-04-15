El verano 2026 podría traer una sorpresa poco agradable para quienes planean disfrutar de las playas de Florida. Expertos advierten que una enorme proliferación de sargazo ya está creciendo a niveles históricos en el Atlántico y podría impactar con fuerza la costa este del estado en los próximos meses. Este fenómeno, que ya ha cubierto playas en el Caribe, Belice y México, genera preocupación no solo por su impacto visual, sino también por cómo podría afectar la experiencia de turistas y residentes. Sin embargo, su llegada a la arena dependerá de factores impredecibles como los vientos y las corrientes.

Un reciente informe de la University of South Florida, publicado el 31 de marzo, detectó cantidades récord de sargazo en gran parte del Atlántico. Los científicos mantienen su pronóstico de un año “mayor” para estas algas, superando el 75% del promedio histórico. En cifras concretas, se estima que hay alrededor de 19.6 millones de toneladas métricas flotando entre África y el Caribe, un aumento del 31% respecto al mismo periodo en 2025.

¿Qué zonas podrían verse afectadas?

Según el reporte, los Florida Keys y la costa sureste de Florida podrían experimentar acumulaciones moderadas en las próximas semanas, a medida que las algas del Golfo sean transportadas hacia esas áreas. De hecho, algunas playas ya han mostrado señales: durante el fin de semana del 12 de abril, sectores de la llamada “Gold Coast” amanecieron cubiertos de algas debido a vientos persistentes del este.

En Florida, las playas muestran condiciones variables por las algas. | Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sin embargo, el comportamiento del sargazo ha sido irregular. Mientras en lugares como Cocoa Beach se han visto montículos importantes, en otras zonas como Jacksonville Beach, los vientos han ayudado a limpiar la costa. Incluso en Key West, playas como Fort Zachary Taylor lucían limpias el 15 de abril, lo que refleja lo impredecible del fenómeno.

Un problema que viene creciendo desde hace años

El aumento del sargazo no es algo nuevo. Expertos señalan que desde aproximadamente 2014 los eventos de acumulación han ido en aumento, aunque las causas exactas aún se investigan. Una de las teorías apunta a cambios en patrones climáticos y corrientes oceánicas que habrían desplazado grandes cantidades de algas desde el Mar de los Sargazos hacia el Atlántico tropical.

En 2019, científicos identificaron el llamado “Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico”, una extensa franja que se extiende desde África hasta el Golfo de México. En estas aguas tropicales, el alga encuentra condiciones ideales para crecer: abundante luz solar y nutrientes provenientes de corrientes marinas, ríos sudamericanos e incluso polvo del Sahara.

¿Es peligroso nadar entre sargazo?

En general, nadar en presencia de sargazo no representa un riesgo grave para la salud, pero sí puede resultar incómodo. Las algas pueden acumularse en grandes cantidades, formando capas densas tanto en la orilla como en el agua, lo que dificulta el acceso al mar. Además, cuando se descomponen, liberan gases con olor desagradable.

Aun así, el sargazo cumple un rol ecológico importante: sirve como refugio para peces, aves migratorias y tortugas marinas. El problema surge cuando su cantidad es excesiva, ya que puede obstruir canales, afectar embarcaciones y alterar ecosistemas costeros.

¿Por qué no se limpia todo el tiempo?

Aunque algunas ciudades realizan labores de limpieza, estas no siempre son constantes. En lugares como Palm Beach, las tareas están limitadas durante la temporada de anidación de tortugas, que comienza en marzo. El uso de maquinaria pesada está restringido en ciertas áreas para proteger estos hábitats.

El impacto del sargazo en Florida dependerá del viento y las corrientes. | Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿El cambio climático influye?

Según especialistas, el cambio climático podría estar contribuyendo indirectamente al problema, especialmente por el aumento de nutrientes en el océano debido a variaciones en lluvias y sequías. Sin embargo, no es el único factor, y el fenómeno sigue siendo objeto de estudio.

Entonces… ¿deberías cancelar tu viaje?

No necesariamente. Los expertos insisten en que es muy difícil predecir con exactitud cuándo y dónde llegará el sargazo. Aunque haya grandes cantidades en el mar, su llegada a la playa depende de condiciones específicas como el viento. Por eso, la recomendación es informarse antes de viajar, pero no entrar en pánico.

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